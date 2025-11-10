National
ഡല്ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടനം
ഭീകരാക്രമണമാണോ എന്നു വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല
ന്യൂഡല്ഹി | രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ഡല്ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടനം. തിരക്കു പിടിച്ച ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം റോഡില് നിര്ത്തിയിട്ട കാറിലാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. മൂന്ന് വാഹനങ്ങള്ക്ക് തീപിടിച്ചു. പോലീസ് സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുകയാണ്.
ആസൂത്രിത സ്ഫോടനമാണോ കാറില് തീപ്പടര്ന്നു സ്വാഭാവികമായ പൊട്ടിത്തെറിയാണോ എന്നകാര്യത്തില് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. സംഭവത്തില് ഒരു മരണം ഉണ്ടായതായി സൂചനയുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.
- തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി
- ജനങ്ങളെ പൂര്ണമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. പ്രദേശം അടച്ചു
- സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി കശ്മീരി ഡോക്ടര്മാരെ പിടികൂടിയ സംഭവവുമായി സ്ഫോടനത്തിനു ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു
- രണ്ടു മരണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തതായി വിവരം
- ഡല്ഹിയില് റെഡ് അലര്ട്ട്
- സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് വൈകീട്ട് 6.55 ഓടെ
- കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പോലീസ് മേധാവിയുമായി സംസാരിച്ചു
- ഫരീദാ ബാദില് സ്ഫോടകവസ്തു ശേഖരം പിടികൂടിയിരുന്നു
- ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയും ബൈക്കും കത്തി
- പ്രദേശത്തുനിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു
- ഡല്ഹിയില് അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
- എട്ടു കാറുകള് കത്തിനശിച്ചു.
- സംഭവമുണ്ടായത് അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയില്
- സംശകരമായ സാഹചര്യത്തില് എന്തുകണ്ടാലും പോലീസിനെ അറിയിക്കാന് നിര്ദ്ദേശം
- 25 ഫയര് എന്ജിന് സ്ഥലത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Education
ജാമിഅതുല് ഹിന്ദില് നിന്ന് 916 ഹാദികള് കര്മ പഥത്തിലിറങ്ങി
National
ഡല്ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടനം
Kerala
പാലക്കാട് ബി ജെ പിയുടെ മുന് നഗരസഭാ ചെയര്പേഴ്സണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനം ഉപേക്ഷിച്ചു
Kerala
വിദ്യാര്ഥികളെ ഉപയോഗിച്ചു ആര് എസ് എസ് ഗണഗീതം ചൊല്ലിച്ച സംഭവത്തില് അടിയന്തിര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി ശിവന്കുട്ടി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് കത്ത് നല്കി
Kerala
സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന പ്രായംകുറഞ്ഞ മേയറുടെ വൈകാരികമായ കുറിപ്പ് പുറത്തുവന്നു
National
അദ്വാനി പ്രശംസ; ശശി തരൂരിനെ പുകഴ്തിയും കോണ്ഗ്രസ്സിനെ അധിക്ഷേപിച്ചും ബി ജെ പി
Kerala