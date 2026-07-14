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ഇനി പണമോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട; വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മാസ തവണകളായി അടയ്ക്കാം; ഇന്ത്യക്കാർക്കായി എമിറേറ്റ്സിന്റെ വൻ പ്രഖ്യാപനം
ടിക്കറ്റ് തുക മൂന്ന് മാസം മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് മാസം വരെയുള്ള വിവിധ പേയ്മെന്റ് കാലാവധികളിലേക്ക് വിഭജിച്ച് അടയ്ക്കാനുള്ള അവസരമാണ് യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യൻ യാത്രാ വിപണിയിൽ വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര എയർലൈൻസായ എമിറേറ്റ്സ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്കായി വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ മാസ തവണകളായി അടയ്ക്കാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇഎംഐ (Equated Monthly Instalment) ഓപ്ഷനാണ് കമ്പനി പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ചത്. യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവൻ തുകയും ഒന്നിച്ച് നൽകുന്നതിന് പകരം തങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിന് അനുസരിച്ച് തുക കൃത്യമായ പ്രതിമാസ തവണകളായി നൽകാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. എമിറേറ്റ്സിന്റെ ആഗോള ശൃംഖലയിലുള്ള നൂറ്റിനാല്പതോളം ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിനോദയാത്രകൾക്കുമായി പോകുന്നവർക്ക് ഈ സൌകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
ടിക്കറ്റ് തുക മൂന്ന് മാസം മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് മാസം വരെയുള്ള വിവിധ പേയ്മെന്റ് കാലാവധികളിലേക്ക് വിഭജിച്ച് അടയ്ക്കാനുള്ള അവസരമാണ് യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എമിറേറ്റ്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി നേരിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ പുതിയ പേയ്മെന്റ് ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകും.
ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ പന്ത്രണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ ഇഎംഐ സൌകര്യം ലഭിക്കുക. ആക്സിസ് ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക്, എച്ച് എസ് ബി സി ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ഐഡിബിഐ ബാങ്ക്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, ആർ ബി എൽ ബാങ്ക്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, യെസ് ബാങ്ക് എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയോട് സഹകരിക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ.
ഇന്ത്യയിലെയും നേപ്പാളിലെയും എമിറേറ്റ്സ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായ മുഹമ്മദ് സർഹാൻ പുതിയ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കാനായതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ പദ്ധതി ഇന്ത്യൻ യാത്രാ വിപണിയിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്നും ആളുകൾക്ക് ദീർഘകാലമായി കാത്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ സ്വപ്ന യാത്രകൾ സ്വന്തം ബഡ്ജറ്റിന് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും പ്രതിമാസ തവണകളായി പണമടയ്ക്കാനും ഇത് വഴി സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിമാനയാത്ര കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷനിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് എയർലൈനിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
അതേസമയം, ഈ ഇഎംഐ സൌകര്യം ഓരോ ബാങ്കിന്റെയും നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും. പലിശ നിരക്കുകൾ, പ്രൊസസിംഗ് ഫീസുകൾ, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ബാങ്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന അധിക നിരക്കുകൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരവാദികൾ.
Content Highlights:
Emirates has launched a flexible Equated Monthly Instalment payment option for Indian travellers booking through its website. Passengers can now split their flight ticket costs into monthly instalments spanning from 3 to 36 months. The service is valid across 12 participating major banks for travel to nearly 140 destinations worldwide.