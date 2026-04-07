Kerala

വൈക്കത്ത് എല്‍ഡിഎഫ് ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ഓഫീസില്‍ വയോധികനെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Apr 07, 2026 8:33 am |

Apr 07, 2026 8:33 am

കോട്ടയം|കോട്ടയം വൈക്കം തലയാഴത്ത് എല്‍ഡിഎഫ് ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ഓഫീസില്‍ വയോധികനെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ജൈവ കര്‍ഷകനായ മക്കന്‍ ചെല്ലപ്പനാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്.

നേരത്തെ സിപിഐ അനുഭാവിയായിരുന്ന ചെല്ലപ്പന്‍ അടുത്തകാലത്തായി പാര്‍ട്ടിയെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വൈക്കം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

 

 

(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)

 

കല്യാണം ക്ഷണിക്കാന്‍ പോയ വീട്ടിലെ നായ കുരച്ചുചാടി; പേടിച്ച് കിണറ്റില്‍ വീണ 60കാരന് പരുക്ക്

ആലുവയില്‍ ബൈക്കില്‍ ലോറി ഇടിച്ചു അപകടം; 23കാരി മരിച്ചു

ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം; പുനഃപരിശോധന ഹരജികളില്‍ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് മുതല്‍ വാദം കേള്‍ക്കും

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും

'എല്‍ ഡി എഫ്, യു ഡി എഫ് വന്നാല്‍ ലൗ ജിഹാദ്'; അമിത്ഷായെ വേദിയിലിരുത്തി പി കെ കൃഷ്ണദാസിന്റെ വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശം

സുരേഷ് ഗോപിയെ ജയിപ്പിക്കാന്‍ ഇടപെടല്‍ നടത്തി; പ്രതാപനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ്