Connect with us

National

ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനം: അന്വേഷണത്തിന് 10 അംഗ സംഘം രൂപവത്കരിച്ച് എന്‍ ഐ എ

എന്‍ ഐ എ അഡീഷണല്‍ ഡയറ്കടര്‍ ജനറല്‍ വിജയ് സാഖ്‌റെക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല.

Published

Nov 12, 2025 4:31 pm |

Last Updated

Nov 12, 2025 4:32 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | ഡല്‍ഹി ചെങ്കോട്ടയിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് 10 അംഗ സംഘം രൂപവത്കരിച്ച് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി (എന്‍ ഐ എ). എന്‍ ഐ എ അഡീഷണല്‍ ഡയറ്കടര്‍ ജനറല്‍ വിജയ് സാഖ്‌റെക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല.

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ചെങ്കോട്ടയില്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല. ലാല്‍ കില മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ വയലറ്റ് ലൈനും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല്‍ ഡി എം ആര്‍ സി അടച്ചു. കേസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കൈമാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ജമ്മു കശ്മീര്‍, ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് എന്‍ ഐ എ കേസിന്റെ രേഖകള്‍ ഏറ്റെടുത്തത്.

സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ എവിടേക്കോ മാറ്റുന്നതിനിടയില്‍ അബദ്ധത്തില്‍ സ്‌ഫോടനം നടന്നതാണെന്ന സംശയം ശക്തമാണ്. ഈ വര്‍ഷം ജനുവരിയില്‍ സ്‌ഫോടനം നടത്താന്‍ സംഘം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: ചോദ്യം ചെയ്യലിന് സാവകാശം തേടി എ പദ്മകുമാര്‍

National

ധര്‍മസ്ഥല വ്യാജ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ കേസ്: അന്വേഷണത്തിനുള്ള സ്റ്റേ നീക്കി കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി

Kerala

പി എം ശ്രീ: തുടര്‍ നടപടികള്‍ മരവിപ്പിക്കണം; കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ച് കേരളം

National

ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനം: അന്വേഷണത്തിന് 10 അംഗ സംഘം രൂപവത്കരിച്ച് എന്‍ ഐ എ

Saudi Arabia

ആഗോള ടൂറിസം: 113 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നിക്ഷേപ പ്രഖ്യാപനവുമായി സഊദി

International

സിറിയയിലെ ദേശീയ മ്യൂസിയത്തില്‍ നിന്ന് ആറ് പുരാതന പ്രതിമകള്‍ കവര്‍ന്നു

Saudi Arabia

സഊദിയില്‍ മഴക്കു വേണ്ടി നിസ്‌കരിക്കാന്‍ ഭരണാധികാരിയുടെ ആഹ്വാനം