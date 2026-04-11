Connect with us

Kerala

അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റല്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ മരണം: ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍

Published

Apr 11, 2026 6:36 pm |

Last Updated

Apr 11, 2026 6:37 pm

കണ്ണൂര്‍| അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ആത്മഹത്യയില്‍ ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍. അനാട്ടമി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ എം കെ റാം, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ഡോ സംഗീത എന്നിവര്‍ക്കാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കിയത്. അന്വേഷണ വിധേയമായാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

ഇന്നലെ ഉച്ചക്കാണ് അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്ന് 23കാരനായ നിതിന്‍ ചാടിയത്. വീഴ്ചയില്‍ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ നിതിന്‍ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കേയാണ് മരിച്ചത്.

ജാതി പറഞ്ഞും സാമ്പത്തികം പറഞ്ഞും നിതിനെ ആക്ഷേപിച്ചെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് നിതിന്‍ ഇവിടെ അഡ്മിഷന്‍ നേടി പഠനമാരംഭിക്കുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

അമേരിക്കയ്ക്ക് മുൻപിൽ സ്യൂട്ടും ഇറാന് മുൻപിൽ യുദ്ധവേഷവും; പാക് സൈനിക മേധാവിയുടെ വേഷപ്പകർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ത്?

International

ഇറാൻ, അമേരിക്ക ചർച്ച ആരംഭിച്ചു; നേതാക്കൾ നേർക്കുനേർ കാണുന്നില്ല; ആശയവിനിമയം പാക് പ്രതിനിധികൾ വഴി

Kerala

മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കിടന്ന് ഉറങ്ങി; പ്രതി പിടിയില്‍

Kerala

കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ദൃശ്യ കൊലക്കേസ് പ്രതി വിനീഷ് മുംബൈയില്‍ പിടിയില്‍

Kerala

ആറ്റിങ്ങലില്‍ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള്‍ പിടികൂടി

Kerala

കോഴിക്കോട് ടൂറിസ്റ്റ് ബസും കണ്ടെയ്‌നര്‍ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; 8 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു