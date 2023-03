തിരുവനന്തപുരം | ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഷി ജിന്‍പിങ്ങിന് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ ട്വീറ്റ്. അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിര്‍ണായക ശക്തിയായി ചൈന ഉയര്‍ന്നത് പ്രശംസനീയമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ചൈനയെ കൂടുതല്‍ സമൃദ്ധമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടര്‍ പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ട്വിറ്റ് അവസാനിക്കുന്നത്.

Revolutionary greetings to President Xi Jinping on his re-election as the President of the People's Republic of China. It is truly commendable that China has emerged as a prominent voice in global politics. Best wishes for the continued efforts to achieve a more prosperous China.

— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) March 12, 2023