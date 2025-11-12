Ongoing News
തടവില് കഴിയുന്ന മന്ത്രിമാരെ മാറ്റാനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല്; ജെ പി സി രൂപവത്ക്കരിച്ചു
31 അംഗ ജെ പി സിയില് സുപ്രിയ സുലെ, അസദുദ്ധീന് ഉവൈസി തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള് അംഗങ്ങളാണ്.
ന്യൂഡല്ഹി | തടവില് കഴിയുന്ന മന്ത്രിമാരെ മാറ്റാനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല് പഠിക്കുന്നതിനായി ജോയിന്റ് പാര്ലിമെന്ററി കമ്മിറ്റി (ജെ പി സി) രൂപവത്ക്കരിച്ചു.
ഒരു മാസത്തിലേറെയായി തടവില് കഴിയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും മന്ത്രിമാരെയും നീക്കാനുള്ളതാണ് ബില്ല്.
31 അംഗ ജെ പി സിയില് സുപ്രിയ സുലെ, അസദുദ്ധീന് ഉവൈസി തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള് അംഗങ്ങളാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
മുംബൈയില് നിന്ന് വാരണാസിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിന് ബോംബ് ഭീഷണി
Kerala
എസ് ഐ ആര്: പകുതിയിലധികം വോട്ടര്മാരുടെ കൈയില് എന്യൂമെറേഷന് ഫോം എത്തിയതായി മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: അഴിമതി നിരോധന നിയമ വകുപ്പുകള് കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി
Kerala
കുടുംബ കൗണ്സലിംഗ് നടത്തിവന്ന ദമ്പതിമാര് തമ്മില് തര്ക്കം; മര്ദിച്ചെന്ന ഭാര്യയുടെ പരാതിയില് ഭര്ത്താവിനെതിരെ കേസ്
Ongoing News
തടവില് കഴിയുന്ന മന്ത്രിമാരെ മാറ്റാനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല്; ജെ പി സി രൂപവത്ക്കരിച്ചു
Kozhikode
ഭാവിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രതീക്ഷകളുടേത്: ഫ്യൂച്ചര് എജ്യുക്കേഷന് കോണ്ക്ലേവ്
Ongoing News