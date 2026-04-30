കേരളത്തില് കോണ്ഗ്രസ് മികച്ച വിജയം നേടും: മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെ
അധികാര കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം നിലവില് ചര്ച്ചകളില് ഇല്ല
ബെംഗളൂരു | നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കേരളത്തില് കോണ്ഗ്രസ് മികച്ച വിജയം നേടുമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെ. തമിഴ്നാട്ടിലും കോണ്ഗ്രസിന് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാന് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കര്ണാടകയിലെ അധികാര കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം നിലവില് ചര്ച്ചകളില് ഇല്ലെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷന് പ്രതികരിച്ചു. കര്ണാടകയില് നിലവില് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട്. ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാല് അപ്പോള് നോക്കാമെന്നും ഖാര്ഗെ പറഞ്ഞു. അത്തരം വിഷയമുയര്ന്നാല് രാഹുലും സോണിയയും താനും ചേര്ന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും. അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക സോണിയ ഗാന്ധി ആണെന്നും ഖാര്ഗെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
യുഡിഎഫ് വന്നാല് ഭരണം നടത്തുക ലീഗ്; മാറാട് ആവര്ത്തിക്കും
ഓടിതുടങ്ങിയ ട്രെയിനില് കയറുന്നതിനിടെ കാല്വഴുതി വീണു; യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
മട്ടന്നൂര് നരയന്പാറയില് ബൈക്ക് ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റില് ഇടിച്ച് തീപിടിച്ചു; പൊള്ളലേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു
മുംബൈയില് മേല്പ്പാല നിര്മ്മാണത്തിനിടെ പൈലിംഗ് യന്ത്രം തകര്ന്നു വീണു; പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മരിച്ചു
തൃശൂര് ആനക്കല്ലില് ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നു; ഭര്ത്താവ് കസ്റ്റഡിയില്
