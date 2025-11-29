Kerala
രാഹുലിനു പൂര്ണ പിന്തുണയുമായി കോണ്ഗ്രസ് മുഖപത്രം; പിന്തുണ തുടരുമെന്ന് കെ സുധാകരന്
ഉണ്ണിത്താന് മറുപടി പറയുന്നില്ലെന്നും സുധാകരന്
തിരുവനന്തപുരം | ബലാത്സംഗക്കേസില് പ്രതിയായി ഒളിവില്പോയ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എം എല് എയ്ക്ക് പാര്ട്ടിയുടെ പൂര്ണ്ണ പിന്തുണ. സി പി എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഇരയാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എന്ന് കോണ്ഗ്രസ് മുഖപത്രമായ വീക്ഷണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് എല് ഡി എഫിനെയും ബി ജെ പിയെയും ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷത്തില് തോല്പ്പിച്ചതായിരുന്നു രാഹുല് ചെയ്ത കുറ്റമെന്നും വീക്ഷണം പറയുന്നു. ചില കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് രാഹുലിനെ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറയുമ്പോഴാണ് പാര്ട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് മുഖപത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഹുലിന്റെ തലമുറയില്പെട്ട ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാര് കോണ്ഗ്രസില് വളര്ന്നു വരുന്നത് സി പി എമ്മിന് ഭീതി പടര്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ സര്ഗാത്മകതയും പ്രജ്ഞാശേഷിയുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് വളര്ന്നുവന്നാല് അത് സി പി എമ്മിനെ ഗോത്രഹത്യയിലേക്ക് എടുത്തെറിയുമെന്ന് സി പി എം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപവാദങ്ങളില് പതറാതെയും വ്യക്തിഹത്യകളില് തളരാതെയും ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോവണമെന്നും രാഹുലിനെ മുഖപത്രം ഉപദേശിക്കുന്നു.
രാഹുലിന് ശക്തമായ പിന്തുണയുമായി നിലയുറപ്പിച്ച മുന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന്, രാഹുല് തെറ്റുപറ്റിയെന്നു കരുതി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്നു വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് ഒരു വാക്കും ഒരു നാക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞതില് ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഹുലിനു ശിക്ഷയ്ക്ക് അര്ഹതയുണ്ടെങ്കില് ശിക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. ഉണ്ണിത്താന് മറുപടി പറയുന്നില്ല. ഉണ്ണിത്താന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ചരിത്രത്തില് റെക്കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും കെ സുധാകരന് പറഞ്ഞു.