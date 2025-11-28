local body election 2025
വിമത സ്ഥാനാർഥികളായ രണ്ട് പേരെ പുറത്താക്കി കോണ്ഗ്രസ്സ്
ഇരുവരും മത്സരിക്കാന് സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാലല്ല വിമതരായി നിന്നതെന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്
മഞ്ചേരി | നഗരസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചതിന് രണ്ട് പേരെ പാര്ട്ടിയുടെ പ്രഥമികാംഗത്വത്തില് നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി ജില്ലാ കോണ്ഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി എസ് ജോയ് അറിയിച്ചു.
36ാം വാര്ഡ് ശാന്തിഗ്രാമില് നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന സിക്കന്തര് ഹയാത്ത്, ഒമ്പതാം വാര്ഡ് തടത്തിക്കുഴിയില് വിമത സ്ഥാനാർഥിയെ നിര്ത്തി സംഘടനാ വിരുദ്ധ നിലപാടെടുത്ത ബ്ലോക്ക് കോണ്ഗ്രസ്സ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പൂഴിക്കുത്ത് അബ്ദുറഹ്മാന് എന്ന അവറു എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് നടപടി.
ഇരുവരും മത്സരിക്കാന് സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാലല്ല വിമതരായി നിന്നതെന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2015ല് കോണ്ഗ്രസ്സ് ടിക്കറ്റില് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച സിക്കന്തര് 2020ൽ ഭാര്യ ഷാനി സിക്കന്തറിനെയും മത്സരിപ്പിച്ച് ജയിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പാര്ട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയ കോര് കമ്മിറ്റി സിക്കന്തറിനോട് കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തില് മത്സരിക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സിക്കന്തര് ഈ വാഗ്ദാനം നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. വാര്ഡില് സ്ഥാനാർഥിയായി ബ്ലോക്ക് കോണ്ഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റ് വല്ലാഞ്ചിറ ഹുസൈന് പത്രിക സമര്പ്പിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ സിക്കന്തര് ഹയാത്തും പത്രിക സമര്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പത്രിക പിന്വലിക്കണമെന്ന പാര്ട്ടി നിർദേശം നിരാകരിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് സിക്കന്തറിനെതിരെ നേതൃത്വം നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
ഒമ്പതാം വാര്ഡ് തടത്തിക്കുഴിയിലെയും അവസ്ഥ വിഭിന്നമല്ല. പുറത്താക്കപ്പെട്ട പി അവറുവിന് സ്ഥാനാർഥിത്വം സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദം നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടര്ച്ചയായ പത്ത് വര്ഷമാണ് ഇദ്ദേഹം വാര്ഡിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് കൗണ്സിലിലിരുന്നത്. ഇത്തവണ വാര്ഡ് കമ്മിറ്റി നിർദേശിച്ച സ്ഥാനാർഥിയെ ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെ പേരില് തഴഞ്ഞ് വാര്ഡിലെ യു ഡി എഫ് പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് താത്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അവറു എതിര്ത്തു. സ്ഥാനമാനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറാന് ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ വിശ്വസിക്കാനാകില്ലെന്ന് മുതിര്ന്ന നേതാവ് കൂടിയായ അദ്ദേഹം നേതൃത്വത്തെ ധരിപ്പിച്ചു. എന്നാല്, ഇക്കാര്യങ്ങള് മുഖവിലക്കെടുക്കാനോ ചര്ച്ച ചെയ്യാനോ നേതൃത്വം കൂട്ടാക്കിയില്ല.
ഇതോടെ പാര്ട്ടി സ്ഥാനങ്ങള് രാജിവെച്ച് കെ പി സി സിക്കും ഡി സി സിക്കും കത്തയക്കുകയും തുടര്ന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ തന്റെ ബന്ധു കൂടിയായ പൂഴിക്കുത്ത് അന്സാര് ബീഗത്തെ മത്സരിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.