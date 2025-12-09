Kerala
പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്ത് 10-ാം വാര്ഡിലെ കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു; വാര്ഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു
പുലര്ച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ കുഴഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. ബാബുവിനെ ഉടന് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല
കൊച്ചി| പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്ത് 10ാം വാര്ഡായ ഓണക്കൂറിലെ കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു. സി എസ് ബാബു ആണ് മരിച്ചത്. 59 വയസ്സായിരുന്നു. പുലര്ച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ വീട്ടില് വച്ചായിരുന്നു കുഴഞ്ഞ് വീണത്. കുഴഞ്ഞ് വീണ ബാബുവിനെ ഉടന് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. സ്ഥാനാര്ത്ഥിയുടെ മരണത്തെ തുടര്ന്ന് പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്ത് പത്താം വാര്ഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ഇന്നലെ വിഴിഞ്ഞം 66ാം വാര്ഡിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥി ജസ്റ്റിന് ഫ്രാന്സിസ് മരിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടര്ന്ന് ഈ വാര്ഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു. ഇതോടെ വിഴിഞ്ഞം വാര്ഡിലെ 10 ബൂത്തുകളും ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ പൂട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥര് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. വാഹനാപകടത്തില് പരുക്കേറ്റ ജസ്റ്റിന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയില് കഴിയുകയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 6.50ഓടെയാണ് മരിച്ചത്. ഇതേതുടര്ന്ന് വാര്ഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചതായി സബ് കളക്ടര് ഒ വി ആല്ഫ്രഡ് അറിയിച്ചു. പുതുക്കിയ തിയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും സബ് കളക്ടര് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്. 595 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലായി 11,167 വാര്ഡുകളിലേക്ക് 36,620 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതല് വൈകീട്ട് ആറ് വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.