Connect with us

Kerala

കൈക്കൂലി വാങ്ങി; കളിമണ്‍പാത്ര നിര്‍മ്മാണ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ അറസ്റ്റില്‍

കുട്ടമണി കെഎന്‍ ആണ് തൃശ്ശൂര്‍ വിജിലന്‍സിന്റെ കെണിയിലായത്.

Published

Oct 01, 2025 2:17 pm |

Last Updated

Oct 01, 2025 2:17 pm

തൃശൂര്‍| ചെടിച്ചട്ടി ഓഡര്‍ നല്‍കാന്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കേരള സംസ്ഥാന കളിമണ്‍ പാത്ര നിര്‍മ്മാണ വിപണന ക്ഷേമ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ അറസ്റ്റില്‍. കുട്ടമണി കെഎന്‍ ആണ് തൃശ്ശൂര്‍ വിജിലന്‍സിന്റെ കെണിയിലായത്. ചട്ടിയൊന്നിന് മൂന്ന് രൂപയാണ് കുട്ടമണി കൈക്കൂലിയായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വളാഞ്ചേരി മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൃഷി ഭവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ചെടിച്ചട്ടിക്കാണ് പതിനായിരം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത്. ചിറ്റിശ്ശേരിയിലെ പാത്രം നിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്ന യൂണിറ്റിന്റെ ഉടമയോടാണ് ചെയര്‍മാന്‍ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

25000 രൂപ വേണമെന്നാണ് ചെയര്‍മാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ 20000 കൊടുക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനല്‍കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ചെയര്‍മാനെതിരെ വിജിലന്‍സിന് പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ പതിനായിരം രൂപ തൃശൂര്‍ വടക്കേ സ്റ്റാന്‍ഡിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോഫി ഹൗസില്‍ വച്ച് കൈപ്പറ്റുന്നതിനിടെയാണ് വിജിലന്‍സ് കുട്ടമണിയെ പിടികൂടിയത്.

 

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

പവര്‍ ബേങ്കുകള്‍ക്ക് കര്‍ശന നിയന്ത്രണം; എമിറേറ്റ്സ് വിമാനങ്ങളില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ പുതിയ സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങള്‍

Alappuzha

ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കം; അമ്മയെ പതിനേഴുകാരിയായ മകള്‍ കുത്തിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദത്തില്‍ ദുരൂഹതയേറുന്നു; വിജയ് മല്യ സമര്‍പ്പിച്ച 30 കിലോയിലധികം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ രേഖകള്‍ കാണാനില്ല

Kerala

കുളത്തില്‍ വീണ ചെരുപ്പെടുക്കാന്‍ ഇറങ്ങി; അഞ്ചുവയസ്സുകാരന്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികള്‍; ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മന്ത്രിയുടെ പരസ്യ ശകാരം

National

ഗസ്സാ പുനര്‍നിര്‍മാണം: ഇന്ത്യക്ക് സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കാനാകുമെന്ന് ഇസ്‌റാഈല്‍ അംബാസഡര്‍

Uae

ദുബൈ വിമാനത്താവളം 65-ാം വാർഷിക നിറവിൽ