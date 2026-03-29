മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന പെണ്കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: ബന്ധുവായ വയോധികന് 20 വര്ഷം തടവും ഒരുലക്ഷം രൂപ പിഴയും
നെടുമങ്ങാട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യല് കോടതിയുടേതാണ് വിധി. പോക്സാേ ജഡ്ജി സുധീഷ്കുമാറാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
നെടുമങ്ങാട് | മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന പെണ്കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില് ബന്ധുവായ 74കാരന് 20 വര്ഷം തടവും ഒരുലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ.
2015-2017 കാലത്താണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. വീട്ടില് ആരുമില്ലാത്ത സമയത്താണ് പാങ്ങോട് ഭരതന്നൂര് സ്വദേശിയായ 74കാരന് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്.
സ്പെഷ്യല് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര് സരിത ഷൗക്കത്ത് അലി കോടതിയില് ഹാജരായി. 19 സാക്ഷികളെയാണ് വിസ്തരിച്ചത്.12 രേഖകള് ഹാജരാക്കി. പാങ്ങോട് സബ് ഇന്സ്പെക്ടര് എന് സുനീഷ് ആണ് അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചത്.
Kerala
മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന പെണ്കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: ബന്ധുവായ വയോധികന് 20 വര്ഷം തടവും ഒരുലക്ഷം രൂപ പിഴയും
Kerala
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം: പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കേരളത്തില്; രാഹുല് ഗാന്ധി നാളെ എത്തും
Kerala
എല് ഡി എഫ് എല്ലാ വര്ഗീയതക്കും എതിര്: മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക അജണ്ട: മുഖ്യമന്ത്രി
Kerala
കൊച്ചി നഗരത്തിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലില് വന് ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട; എട്ടുപേര് പിടിയില്
Kerala
കോട്ടയത്ത് ടാങ്കര് ലോറിയു ം ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; രണ്ട് യുവാക്കള് മരിച്ചു
National
പി എന് ജി പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കാന് തീരുമാനിച്ച് കേന്ദ്രം; ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 50 ലക്ഷം പുതിയ കണക്ഷന്
National