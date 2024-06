വിരാജ്‌പേട്ട് | കുടക് ജില്ലയിലെ ഗോണികുപ്പയില്‍ ഹോട്ടല്‍ കെട്ടിടം തകര്‍ന്ന് വീണ് അപകടം.എട്ട് പേര്‍ കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇവര്‍ ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാരാണ്.

ഗോണി കുപ്പ മൈസൂരു റോഡിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലത്ത് അഗ്നിശമനസേനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്.

Hotel building collapses in Gonikoppa town of Karnataka’s Kodagu district. A large number of people are suspected to be trapped under the building.#karnatakabuildingcollapse #KarnatakaHotelCollapse #KodaguHotelCollapse pic.twitter.com/yz5iDw0Uup

