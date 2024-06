ഗംഗാനദിയില്‍ 17പേര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ആറ്‌ പേരെ കാണാതായി

പാട്‌ന | ഗംഗാനദിയില്‍ ബോട്ട് അപകടം. ആറു പേരെ കാണാതായി.സംഭവസമയം 17 ഭക്തരാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ബീഹാറിലെ ബര്‍ഹ് പ്രദേശത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ഉമാനാഥ് ഘട്ടില്‍ നിന്ന് ദിയാറയിലേക്ക് പോയ ബോട്ടാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടതെന്നും 11 പേര്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. കാണാതായവര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

#WATCH | Barh, Bihar: A boat carrying devotees from Umanath Ghat to Diara capsized in the Ganga River. 6 people are missing, search operation is on.

Barh SDM Shubham Kumar says, “A small boat capsized here. There were 17 people on the boat, out of which 11 are safe, 6 are… pic.twitter.com/Hcd4B5Cl1z

— ANI (@ANI) June 16, 2024