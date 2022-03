കെജരിവാളിൻെറ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ബിജെപി തേർവാഴ്ച; വധശ്രമമെന്ന് എഎപി

ന്യൂഡല്‍ഹി | പഞ്ചാബിലെ എഎപിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജരിവാളിനെ വധിക്കാന്‍ ബിജെപി ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നതായി ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ. കെജരിവാളിന്റെ ഡല്‍ഹിയിലെ വസതിക്ക് പുറത്ത് ബിജെപി- യുവമോര്‍ച്ച് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം കെജരിവാളിനെ വധിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

Scenes from National Capital 👉 Shameful attack by BJP Goons on CM @ArvindKejriwal Residence in broad day light #BJPkeGunde pic.twitter.com/xtoG6NqmX4

കെജ്‌രിവാളിന്റെ വസതിയിലേക്ക് ബിജെപി ഗുണ്ടകളെ പോലീസ് ബോധപൂര്‍വം കൊണ്ടുപോയെന്നും വസതിക്ക് മുന്നിലെ സിസിടിവി ക്യാമറകളും തടയണകളും തകര്‍ത്തുവെന്നും സിസോദിയ പറഞ്ഞു. കെജരിവാളിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങള്‍. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കെജ്‌രിവാളിനെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുമ്പോള്‍, അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനാണ് അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കെജ്‌രിവാളിനെ തൊടാന്‍ ശ്രമിക്കരുതെന്നാണ് ബിജെപിയോട് പറയാനുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലാന്‍ നിങ്ങള്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാല്‍ ഈ രാജ്യം സഹിക്കില്ലെന്നും സിസോദിയ പറഞ്ഞു.

It’s not about Kashmiri Pandits

It’s about the Rise of @ArvindKejriwal

After the Massive Victory in Punjab

Other States are wanting AAP too #BJPkeGunde pic.twitter.com/g2ezziqllT

