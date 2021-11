റോഹ്തക് | കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായി ബി ജെ പി എം പി അരവിന്ദ് ശര്‍മ്മ. മുന്‍ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് ഗ്രോവറിനെ നോക്കിയാല്‍ കണ്ണുകള്‍ ചൂഴ്‌ന്നെടുത്ത്, കൈകള്‍ അറുത്ത് മാറ്റുമെന്നാണ് അരവിന്ദ് ശര്‍മ്മയുടെ ഭീഷണി.

കോണ്‍ഗ്രസും ദീപേന്ദര്‍ ഹൂഡയും ഒന്ന് കേട്ടോളൂ, മനീഷ് ഗ്രോവറിനെ ഒന്ന് നോക്കാനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെട്ടാല്‍ അവരുടെ കണ്ണുകള്‍ ചൂഴ്‌ന്നെടുക്കും. ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് കൈവെച്ചാല്‍ അവരുടെ കൈ അറുത്ത് മാറ്റുമെന്നും ഹരിയാനയിലെ റോഹ്തക്കില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെ സ്ഥലം എം പി കൂടിയായ ബി ജെ പി നേതാവ് അരവിന്ദ് ശര്‍മ്മ പറഞ്ഞു.

#WATCH | Congress&Deepender Hooda should listen

that if anyone dares to look towards Manish Grover (BJP leader) then we’ll take their eyes out. If they put hands on him then their hands will be chopped off: BJP MP Dr Arvind Sharma in Haryana’s Rohtak on yday’s incident at Kiloi pic.twitter.com/RhhZuq0PGL

— ANI (@ANI) November 6, 2021