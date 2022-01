ന്യൂഡല്‍ഹി | പഞ്ചാബ് സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലുണ്ടായ വീഴ്ചയില്‍ ബി ജെ പിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത്. കര്‍ഷക പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വഴിയില്‍ തടഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം പ്രധാനമന്ത്രി കുടുങ്ങിക്കിടന്നു എന്നായിരുന്നു ആദ്യം പുറത്ത് വന്ന വാര്‍ത്ത. എന്നാല്‍, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തില്‍, പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫോര്‍ച്ച്യൂണര്‍ വാഹനത്തിന് തൊട്ടതുടത്ത് ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എത്തുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

Godi media has been peddling BJP’s propaganda of defaming Punjab, Punjabiyat and CM Channi.

The truth of “security breach” is out but the Godi media will not show you this video. #पंजाब_माफ_नहीं_करेगा pic.twitter.com/WkU7g449f9

— Ruchira Chaturvedi (@RuchiraC) January 7, 2022