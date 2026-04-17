Kerala

കടുത്ത ചൂടില്‍ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടി

കോടതിപ്പടിയില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ചില്ലാണ് പൊട്ടിയത്.

Apr 17, 2026 5:30 pm |

Apr 17, 2026 5:30 pm

പാലക്കാട്| മണ്ണാര്‍ക്കാട് കോടതിപ്പടിയില്‍ കടുത്ത ചൂടില്‍ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചിതറി. ചിതറിയ ചില്ലുകൊണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ കാലിന് നിസാര പരുക്കേറ്റു. കോടതിപ്പടിയില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ചില്ലാണ് പൊട്ടിയത്. പുതിയ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ചില്ലാണ് തകര്‍ന്നതെന്ന് ഡ്രൈവര്‍ പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ കനത്ത ചൂട് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.

സംസ്ഥാനത്ത് കൊടും ചൂട് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പലയിടത്തും ഉഷ്ണതരംഗ സമാനസാധ്യതയാണുള്ളത്. 12 ജില്ലകളില്‍ ഉയര്‍ന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയനാടും ഇടുക്കിയും ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഉയര്‍ന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പായ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട് നല്‍കിയത്. പാലക്കാട് 40 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാം എന്നാണ് അറിയിപ്പ്. രണ്ട് ദിവസം കൂടി കൊടുംചൂട് തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

Kerala

തളിപ്പറമ്പ് തിമിരി ബോംബേറ് കേസ്; 10 സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കുറ്റക്കാര്‍, ശിക്ഷാവിധി നാളെ

Kerala

Kerala

'തീരുമാനമെടുക്കുന്നതു വരെ ചര്‍ച്ചയാകാം'; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ചര്‍ച്ചകളെ ന്യായീകരിച്ച് കെ സുധാകരന്‍

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത

National

സിനിമയല്ല രാഷ്ട്രീയം; വിജയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി പ്രകാശ് രാജ്

Kerala

ഉദയകുമാര്‍ ഉരുട്ടിക്കൊല കേസ്: പ്രതികളായ പോലീസുകാരെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ സി ബി ഐ സുപ്രീം കോടതിയില്‍

Kerala

നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം; മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം തേടി ഡോ റാമും ഡോ സംഗീത നമ്പ്യാരും