Kerala
കടുത്ത ചൂടില് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടി
പാലക്കാട്| മണ്ണാര്ക്കാട് കോടതിപ്പടിയില് കടുത്ത ചൂടില് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചിതറി. ചിതറിയ ചില്ലുകൊണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ കാലിന് നിസാര പരുക്കേറ്റു. കോടതിപ്പടിയില് നിര്ത്തിയിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ചില്ലാണ് പൊട്ടിയത്. പുതിയ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ചില്ലാണ് തകര്ന്നതെന്ന് ഡ്രൈവര് പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് ജില്ലയില് കനത്ത ചൂട് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.
സംസ്ഥാനത്ത് കൊടും ചൂട് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് പലയിടത്തും ഉഷ്ണതരംഗ സമാനസാധ്യതയാണുള്ളത്. 12 ജില്ലകളില് ഉയര്ന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയനാടും ഇടുക്കിയും ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഉയര്ന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പായ മഞ്ഞ അലര്ട്ട് നല്കിയത്. പാലക്കാട് 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാം എന്നാണ് അറിയിപ്പ്. രണ്ട് ദിവസം കൂടി കൊടുംചൂട് തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.