Kerala
വനിതാ ബീറ്റ് ഓഫീസറെ പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമം; സെക്ഷന് ഓഫീസര്ക്ക് സസ്പെന്ഷന്
പരാതിയില്നിന്ന് പിന്മാറാന് ഓഫീസറോട് രതീഷ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്തു വന്നിരുന്നു
കല്പ്പറ്റ | വനിതാ ബീറ്റ് ഓഫീസറെ പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ച കേസില് ആരോപണ വിധേയനായ വനംവകുപ്പിലെ സെക്ഷന് ഓഫീസര് കെ കെ രതീഷ് കുമാറിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഉത്തരമേഖല ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കണ്സര്വേറ്റര് ബി എന് അന്ജന്കുമാര് ആണ് നടപടിയെടുത്തത്. പരാതിയില്നിന്ന് പിന്മാറാന് ഓഫീസറോട് രതീഷ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്തു വന്നിരുന്നു.
സെപ്റ്റംബര് ഒന്നിനായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ ബീറ്റ് ഓഫിസറുടെ മുറിയിലേക്ക് രതീഷ് അതിക്രമിച്ച് കടക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് പരാതി. ബഹളം വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയാണ് ബീറ്റ് ഓഫീസര് രക്ഷപ്പെട്ടത്. സംഭവം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ രതീഷിനെ കല്പറ്റ റേഞ്ച് ഓഫിസിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു.