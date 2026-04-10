Kerala
പയ്യന്നൂരില് യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് അനുകൂലിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം; കാറിന് തീയിട്ടു
ആക്രമണം നടത്തിയത് പ്രദേശത്തെ സിപിഐഎം പ്രവര്ത്തകരാണെന്നാണ് പുരുഷോത്തമന് ആരോപിക്കുന്നത്
കണ്ണൂര്|പയ്യന്നൂരില് യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് അനുകൂലിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ആരോപണം. മഹാദേവ ഗ്രാമം സ്വദേശി ടി പുരുഷോത്തമന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. വീടിന്റെ ജനല് അടിച്ചുതകര്ക്കുകയും കാറിന് തീയിട്ടുവെന്നുമാണ് പറയുന്നത്.
ഇന്നലെ രാത്രി ഒരുമണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. തീ ആളിക്കത്തുന്നത് കണ്ടാണ് പുരുഷോത്തമനും കുടുംബവും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. തുടര്ന്ന് തീ അണയ്ക്കാന് ശ്രമം നടത്തി. ആക്രമണം നടത്തിയത് പ്രദേശത്തെ സിപിഐഎം പ്രവര്ത്തകരാണെന്നാണ് പുരുഷോത്തമന് ആരോപിക്കുന്നത്.
