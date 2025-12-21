Kerala
കണ്ണൂരില് ക്രിമിനല് കേസില് ജയിലില് കഴിയുന്ന നിയുക്ത കൗണ്സിലര്മാര് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തില്ല; കൂത്താട്ടുകുളത്ത് യുഡിഎഫ് കൗണ്സിലര്ക്ക് മര്ദ്ദനം
കണ്ണൂര് \ കണ്ണൂരില് ക്രിമിനല് കേസുകളില് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലില് കഴിയുന്ന ബിജെപി, സിപിഎം കൗണ്സിലര്മാര് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തില്ല.പയ്യന്നൂര് നഗരസഭയിലെ സിപിഎം കൗണ്സിലര് വി കെ നിഷാദ് ,തലശേരി നഗരസഭയിലെ ബിജെപി കൗണ്സിലര് യു പ്രശാന്ത് എന്നിവരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് എത്താതിരുന്നത്.
പയ്യന്നൂരില് പോലീസിനെ ബോംബറിഞ്ഞു വധിക്കാന് ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് വി കെ നിഷാദ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. തലശേരി കോടിയേരിയില് സിപിഎം പ്രവര്ത്തനായ പി രാജേഷിനെ വധിക്കാന് ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് യു പ്രശാന്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്.
കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷനിലെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെയും അടക്കം ജില്ലയിലെ വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് ഇന്ന് നടന്നു.
അതേ സമയം എറണാകുളം കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭയില് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്നതിനിടെ കൗണ്സിലറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് പരാതി. പരുക്കേറ്റ യുഡിഎഫ് 16-ാം വാര്ഡ് കൗണ്സിലര് ജോമി മാത്യുവിനെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തില് കൂത്താട്ടുകുളം മംഗലത്തുതാഴം സ്വദേശി ജോസഫ് കുര്യനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തിട്ടുണ്ട്