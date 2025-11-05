Kerala
എസ്ഐആര്; സര്ക്കാര് വിളിച്ചു ചേര്ത്ത സര്വകക്ഷിയോഗം ഇന്ന്
വൈകീട്ട് 4.30 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയില് ഓണ്ലൈനായിട്ടാണ് യോഗം
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്തെ തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്ക്കാര് വിളിച്ചു ചേര്ത്ത സര്വകക്ഷിയോഗം ഇന്നു നടക്കും. വൈകീട്ട് 4.30 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയില് ഓണ്ലൈനായിട്ടാണ് യോഗം ചേരുന്നത്.
കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കേരളത്തില് എസ്ഐആര് നടപ്പാക്കുന്നത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു നില്ക്കെ എസ്ഐആര് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പുഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് സിപിഎം, സിപിഐ, കോണ്ഗ്രസ് തുടങ്ങിയ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികള് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിശോധന ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ നിലപാട്. വിഷയം കോടതിയില് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് സര്വ്വകക്ഷി യോഗ തീരുമാനപ്രകാരമായിട്ടായിരിക്കും. കേരളത്തില് ഇന്നലെ മുതല് എസ്ഐആര് നടപടികള് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബിഎല്ഒമാര് വീടുകള് സന്ദര്ശനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.കേരളം അടക്കം 12 സംസ്ഥാന -കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് എസ്ഐആര് നടപ്പാക്കുന്നത്