Connect with us

Kerala

എസ്‌ഐആര്‍; സര്‍ക്കാര്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത സര്‍വകക്ഷിയോഗം ഇന്ന്

വൈകീട്ട് 4.30 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ഓണ്‍ലൈനായിട്ടാണ് യോഗം

Published

Nov 05, 2025 8:03 am |

Last Updated

Nov 05, 2025 8:04 am

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്തെ തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത സര്‍വകക്ഷിയോഗം ഇന്നു നടക്കും. വൈകീട്ട് 4.30 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ഓണ്‍ലൈനായിട്ടാണ് യോഗം ചേരുന്നത്.

കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കേരളത്തില്‍ എസ്‌ഐആര്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു നില്‍ക്കെ എസ്ഐആര്‍ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പുഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് സിപിഎം, സിപിഐ, കോണ്‍ഗ്രസ് തുടങ്ങിയ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധന ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട്. വിഷയം കോടതിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് സര്‍വ്വകക്ഷി യോഗ തീരുമാനപ്രകാരമായിട്ടായിരിക്കും. കേരളത്തില്‍ ഇന്നലെ മുതല്‍ എസ്ഐആര്‍ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബിഎല്‍ഒമാര്‍ വീടുകള്‍ സന്ദര്‍ശനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.കേരളം അടക്കം 12 സംസ്ഥാന -കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് എസ്‌ഐആര്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കൈവിലങ്ങില്ലാതെ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളിയുമായി പോലീസ് ഹോട്ടലില്‍;ചാടിപ്പോയ ബാലമുരുകന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

International

ചരിത്ര വിജയം; ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റി മേയറായി സൊഹ്റാന്‍ മംദാനി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

Kerala

വര്‍ക്കലയില്‍ 19കാരിയെ ട്രെയിന്‍ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട സംഭവം; പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു

Kerala

എസ്‌ഐആര്‍; സര്‍ക്കാര്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത സര്‍വകക്ഷിയോഗം ഇന്ന്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; മുന്‍ ദേവസ്വം കമ്മീഷണര്‍ എന്‍ വാസുവും പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍

International

യു എസില്‍ ടേക്ക് ഓഫിനിടെ ചരക്ക് വിമാനം കത്തിയമര്‍ന്നു; മൂന്ന് മരണം, 15 ഓളം പേര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

From the print

മനുഷ്യസൗഹാര്‍ദം ഉദ്ഘോഷിച്ച് മാനവമൈത്രി സംഗമം