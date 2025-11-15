Connect with us

മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; യുവാവ് പിടിയില്‍

പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി ആനിക്കാട് സ്വദേശിയായ മണിയംകുളത്ത് വീട്ടില്‍ സുബിന്‍ സുകുമാരന്‍ (37) നെയാണ് കീഴ്‌വായ്പൂര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Nov 15, 2025 6:38 pm

Nov 15, 2025 6:38 pm

മല്ലപ്പള്ളി | മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസില്‍ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി ആനിക്കാട് സ്വദേശിയായ മണിയംകുളത്ത് വീട്ടില്‍ സുബിന്‍ സുകുമാരന്‍ (37) നെയാണ് കീഴ്‌വായ്പൂര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

വീട്ടില്‍ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കിയെത്തിയ പ്രതി വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കി യുവതിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഒളിവില്‍ പോയ പ്രതിയെ കീഴ്‌വായ്പൂര്‍ പോലീസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ രാജേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എ എസ് എ. അന്‍സീം, സീനിയര്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ ദീപു, സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍മാരായ വിഷ്ണു, വിഷ്ണുദേവ്, അഖില്‍, സന്തോഷ്, അരുണ്‍രാജ് എന്നിവരടങ്ങിയ അന്വേഷണസംഘം മല്ലപ്പള്ളി പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നും പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

