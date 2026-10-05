Kerala
യുവാവ് കള്ള് ഷാപ്പിനുള്ളില് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്
എരുവ - ഭഗവതിപ്പടി റോഡില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ശ്യാമിന്റെ ലൈസന്സിയിലുള്ള കള്ള് ഷാപ്പിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
ആലപ്പുഴ| യുവാവിനെ കള്ള് ഷാപ്പിനുള്ളില് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. കായംകുളം എരുവ സ്വദേശി വിശാഖ് ആണ് മരിച്ചത്.
എരുവ – ഭഗവതിപ്പടി റോഡില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ശ്യാമിന്റെ ലൈസന്സിയിലുള്ള കള്ള് ഷാപ്പിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഷാപ്പിന്റെ വാതില് തകര്ത്ത നിലയിലായിരുന്നു. കായംകുളം പോലിസ് കേസെടുത്തു.
Content Highlights: A young man was found hanging inside a toddy shop in Kayamkulam, Alappuzha. The deceased has been identified as Vishakh, a native of Eruva. The front door of the shop was found broken, and Kayamkulam police have registered a case to investigate the incident.
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