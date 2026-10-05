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Kerala

യുവാവ് കള്ള് ഷാപ്പിനുള്ളില്‍ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍

എരുവ - ഭഗവതിപ്പടി റോഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ശ്യാമിന്റെ ലൈസന്‍സിയിലുള്ള കള്ള് ഷാപ്പിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Published

Oct 05, 2026 2:49 pm |

Last Updated

Oct 05, 2026 2:49 pm

ആലപ്പുഴ|  യുവാവിനെ കള്ള് ഷാപ്പിനുള്ളില്‍ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കായംകുളം എരുവ സ്വദേശി വിശാഖ് ആണ് മരിച്ചത്.

എരുവ – ഭഗവതിപ്പടി റോഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ശ്യാമിന്റെ ലൈസന്‍സിയിലുള്ള കള്ള് ഷാപ്പിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഷാപ്പിന്റെ വാതില്‍ തകര്‍ത്ത നിലയിലായിരുന്നു. കായംകുളം പോലിസ് കേസെടുത്തു.

Content Highlights: A young man was found hanging inside a toddy shop in Kayamkulam, Alappuzha. The deceased has been identified as Vishakh, a native of Eruva. The front door of the shop was found broken, and Kayamkulam police have registered a case to investigate the incident.

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