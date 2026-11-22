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മണിപ്പൂരിലെ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തം; മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 17 ആയി; നൂറുകണക്കിന് പേര് ആശുപത്രിയില്
മണിപ്പൂര് മുഖ്യമന്ത്രി യുമ്നം ഖേംചന്ദ് സിംഗ് ഇംഫാലിലെ ആശുപത്രികളില് ചികിത്സയിലുള്ളവരെ സന്ദര്ശിക്കുകയും ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.
ഇംഫാല് | മണിപ്പൂരിലെ ചന്ദേല് ജില്ലയിലെ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 17 ആയി. നൂറുകണക്കിന് പേര് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. ഇരയായവരില് ഭൂരിഭാഗവും ചന്ദേല് ജില്ലയിലെ ചക്പികറോങ് സബ് ഡിവിഷനില് നിന്നും സമീപ പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നുമുള്ളവരാണ്. കാക്ചിങ് ജില്ലയിലെ സുഗ്നുവില് നിന്നാണ് വിഷാംശമുള്ള മദ്യം എത്തിയതെന്ന് പോലീസും പ്രാഥമിക റിപോര്ട്ടുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മെഥനോള് വിഷബാധയാകാം ദുരന്തത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്ന് അധികൃതര് സംശയിക്കുന്നു. കൃത്യമായ വിഷവസ്തു ഏതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോറന്സിക്, ലബോറട്ടറി പരിശോധനകള് നടന്നുവരികയാണ്. ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരില് തലകറക്കം, വയറുവേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടു. ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് നേരിടുന്ന ചിലര്ക്ക് തീവ്രപരിചരണവും ഹീമോഡയാലിസിസും ആവശ്യമായി വന്നു.
ഇംഫാലിലെ ഷിജ ഹോസ്പിറ്റല്സ്, ബാബിന ഹോസ്പിറ്റല്, റിംസ് (RIMS), ജെ എന് ഐ എം എസ് (JNIMS) തുടങ്ങിയ ആശുപത്രികളിലായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകള് (റിപോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം 200 മുതല് 340-ലധികം വരെ) ചികിത്സ തേടി. മദ്യം കഴിച്ചതിനെ തുടര്ന്നുണ്ടായ ഭയം കാരണവും ചിലര് ആശുപത്രിയിലെത്തിയതായി ഡോക്ടര്മാര് അറിയിച്ചു.
മണിപ്പൂര് മുഖ്യമന്ത്രി യുമ്നം ഖേംചന്ദ് സിംഗ് ഇംഫാലിലെ ആശുപത്രികളില് ചികിത്സയിലുള്ളവരെ സന്ദര്ശിച്ചു. സംഭവത്തില് ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട അദ്ദേഹം, രോഗികള്ക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന് ആശുപത്രികള്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത മദ്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നും, രോഗലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടാല് ഉടന് വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില അറസ്റ്റുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
The death toll from the spurious liquor tragedy in Manipur has risen to 17 with hundreds hospitalized for treatment. Health authorities have issued urgent warnings and deployed medical teams to manage cases. Investigations are underway to trace the source of the illicit alcohol.