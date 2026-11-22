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എഫ് ബി ഐയുടെ ക്രിമിനല് വിവരശേഖരത്തില് ഹാക്കിംഗ്; സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്രംപ്
ഇക്കാര്യത്തില് എഫ് ബി ഐയോ വൈറ്റ് ഹൗസോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഹാക്കിംഗിന് പിന്നില് ആരൊക്കെയാണെന്നോ, വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നോ വ്യക്തമല്ല.
വാഷിങ്ടണ് | യു എസ് ഫെഡറല് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് (FBI) യുടെ ‘നാഷണല് ക്രൈം ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര്’ (NCIC) ഡാറ്റാബേസിന് നേരെ ഹാക്കിംഗ് ആക്രമണം നടന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഇന്നലെ ഫോക്സ് ന്യൂസുമായുള്ള ഫോണ് അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തില് എഫ് ബി ഐയോ വൈറ്റ് ഹൗസോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം, നിലവില് ഒളിവിലുള്ളവര്, മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കള്, കാണാതായ വ്യക്തികള് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ, ക്രിമിനല് നീതിന്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് എന് സി ഐ സി.
ഹാക്കിംഗിന് പിന്നില് ആരൊക്കെയാണെന്നോ, ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നോ നിലവില് വ്യക്തമല്ല. അഭിമുഖത്തിനിടെ, ഈ ഹാക്കിംഗില് ചില വിവരങ്ങള് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാല്, തെളിവുകളൊന്നും മുന്നോട്ട് വെക്കാന് അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. 2016-ലെ യു എസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് റഷ്യ ഇടപെട്ടു എന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് നടന്ന അന്വേഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും, യുക്രൈനിയന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിര് സെലെന്സ്കിയുമായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഫോണ് സംഭാഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഇതില് ഉള്പ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു. റഷ്യന് ഇടപെടല് സംബന്ധിച്ച ആരോപണത്തെ ‘കെട്ടുകഥ’ (hoax) എന്ന് പലതവണ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. (സെലന്സ്കിയുമായുള്ള ഫോണ് സംഭാഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദമാണ് യു എസ് കോണ്ഗ്രസ്സില് ട്രംപിനെതിരെ ആദ്യമായി ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടിക്ക് വഴിവെച്ചത്. ആ അന്വേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് NCICയുടെ ഡാറ്റാബേസില് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
2016-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയില്, ഡെമോക്രാറ്റിക് നാഷണല് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇമെയിലുകള് റഷ്യന് ഹാക്കര്മാര് ചോര്ത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന റഷ്യന് ഹാക്കര്മാരെയും മുന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഹിലാരി ക്ലിന്റണ് നീക്കം ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് സ്വകാര്യ ഇമെയിലുകളും കണ്ടെത്തുമെന്ന് താന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അന്ന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്ഥിയായിരുന്ന ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘റഷ്യ, നിങ്ങള് ഇത് കേള്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്, കാണാതായ ആ 30,000 ഇമെയിലുകള് കണ്ടെത്താന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു,’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന. എന്നാല് പിന്നീട്, താന് പരിഹാസരൂപേണയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.
Content Highlights: Trump has confirmed a hacking incident targeting the FBI criminal database. The breach raises serious concerns over federal cybersecurity and sensitive law enforcement records. Authorities face heightened scrutiny as investigation and containment efforts continue.