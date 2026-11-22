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അമിത അളവില് രാസസംയുക്തങ്ങള്; ബിസ്ലേരി കുടിവെള്ള കമ്പനിക്കെതിരെ പ്രോസിക്യുഷന് നടപടിക്ക് അനുമതി
പ്രാഥമിക വിശകലനത്തിൽ സാമ്പിളിൽ ബ്രോമേറ്റിന്റെ അളവ് നിശ്ചിത പരിധിയിലധികമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും, 2006-ലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു
ന്യൂഡൽഹി | പാക്കേജ്ഡ് കുടിവെള്ളം സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ബിസ്ലെറി ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSSAI) അനുമതി നൽകി. നിശ്ചിത സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ ഈ നടപടി.
കമ്പനിയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ച മിനറൽ വാട്ടർ അല്ലാത്ത പാക്കേജ്ഡ് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിളിലാണ് അപാകത കണ്ടെത്തിയത്. പ്രാഥമിക വിശകലനത്തിൽ സാമ്പിളിൽ ബ്രോമേറ്റിന്റെ അളവ് നിശ്ചിത പരിധിയിലധികമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും, 2006-ലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ പരിശോധനാ ഫലത്തെ കമ്പനി ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് സാമ്പിൾ റഫറൽ ഫുഡ് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിലും പോളിന്യൂക്ലിയർ ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോകാർബണുകളുടെ (പി എ എച്ച്) സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതോടെ കുടിവെള്ളം സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് എഫ് എസ് എസ് എ ഐ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.
രണ്ട് ലബോറട്ടറി പരിശോധനകളിലെയും കണ്ടെത്തലുകൾ 2006-ലെ എഫ് എസ് എസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമലംഘനം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് റെഗുലേറ്റർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബിസ്ലെറി ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം കമ്പനിക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ നീക്കം വഴിയൊരുക്കും.
ഭക്ഷ്യ-പാനീയ നിർമ്മാതാക്കൾ നിശ്ചിത ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ബിസ്ലെറിക്ക് പുറമെ വസന്ത് മസാല പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ടിറ്റ്-ബിറ്റ് ഫുഡ്സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മിമാൻസ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ആശ കൺഫെക്ഷണറി എന്നിവയുൾപ്പെടെ മറ്റ് നിരവധി കമ്പനികൾക്കെതിരെയും എഫ് എസ് എസ് എ ഐ നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഊർമി ലൈഫ് സയൻസസ് എൽ എൽ പി, ഗൗർ ആയുർവേദിക് സ്റ്റോർ എന്നിവയുടെ ലൈസൻസുകൾ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മറ്റൊരു നടപടിയിൽ, ആശ കൺഫെക്ഷണറിയുടെ പ്രീ-പാക്കേജ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഫിൽഡ് കുക്കികൾ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അവ വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.
ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കുമെതിരെ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ നടത്തുന്ന വിപുലമായ പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ നടപടികൾ. ഈ കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ റെഗുലേറ്റർ പരിശോധനകളും നടപടികളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ, മദ്യം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെയും സമാനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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FSSAI has sanctioned prosecution against Bisleri International after two lab tests found its packaged drinking water unsafe due to excessive bromate and PAHs. The regulator also suspended licenses of two firms, ordered a cookie recall, and took enforcement action against several other food companies.