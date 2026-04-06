ഹാർവാർഡിൽ പഠിക്കാം ഓൺലൈനായി
തുടക്കക്കാർക്കും പ്രൊഫഷനലുകൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റ സയൻസ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നിവയിൽ താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാല ഒട്ടനവധി സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തുടക്കക്കാർക്കും പ്രൊഫഷനലുകൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കോഴ്സുകൾ
ഡാറ്റ സയൻസ്
Data Science: Building Machine Learning Models
മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളും വിവിധ അൽഗോരിതങ്ങളും ഈ കോഴ്സിലൂടെ പഠിക്കാം.
പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ: ക്രോസ്-വാലിഡേഷൻ (Cross-validation), റെഗുലറൈസേഷൻ (Regularization), റെകമെൻഡേഷൻ സിസ്റ്റം നിർമാണം.
കാലയളവ്: എട്ട് ആഴ്ച. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേരാം.
Course Link: https://pll.harvard.edu/course/data-science-building-machine-learning-models
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫോർ ബിസിനസ്സ്
CS50’s Computer Science for Business
ബിസിനസ്സ് മേഖലയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗം എങ്ങനെയെന്ന് ഈ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ: കമ്പ്യൂട്ടേഷനൽ തിങ്കിംഗ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകൾ, ഇന്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജി, വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ക്ലൗഡ്
കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്.
കാലയളവ്: 2026 ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ 30 വരെ. (സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാം).
Course Link: https://pll.harvard.edu/course/cs50s-computer-science-business
അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ടെക്നോളജി
CS50’s Understanding Technology
സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ അറിവില്ലാത്ത തുടക്കക്കാർക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കോഴ്സാണിത്.
പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ: ഇന്റർനെറ്റ്, മൾട്ടിമീഡിയ, സെക്യൂരിറ്റി, വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ്.
കാലയളവ്: ആറ് ആഴ്ച. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേരാം.
Course Link: https://pll.harvard.edu/course/cs50s-understanding-technology-0
ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡാറ്റാ സയൻസ്
വിത്ത് പൈത്തൺ
Introduction to Data Science with Python
യഥാർഥ ജീവിതത്തിലെ ഡാറ്റ സയൻസ് പ്രശ്നങ്ങൾ പൈത്തൺ ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനം ഈ കോഴ്സ് നൽകുന്നു.
പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ: പാണ്ഡാസ് (Pandas), നംപൈ (NumPy), മാറ്റ്പ്ലോട്ട്ലിബ് (Matplotlib), എസ്കെ ലേൺ (SKLearn) തുടങ്ങിയ ലൈബ്രറികളുടെ ഉപയോഗം. കൂടാതെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ നിർമിക്കാനും അവയുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താനും ഇതിലൂടെ പഠിക്കാം.
കാലയളവ്: എട്ട് ആഴ്ച (എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം).
Course Link: https://pll.harvard.edu/course/introduction-data-science-python
വെബ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിത്ത്
പൈത്തൺ ആൻഡ് ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ്
CS50’s Web Programming with Python and JavaScript
HTML, CSS, Git, Python, Django, SQL, JavaScript തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
കാലയളവ്: 12 ആഴ്ച. സമയക്രമം: ആഴ്ചയിൽ ആറ് മുതൽ ഒന്പത് മണിക്കൂർ വരെ സമയം മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട്.
Course Link: https://pll.harvard.edu/course/cs50s-web-programming-python-and-javascript
ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു
പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിത്ത് സ്ക്രാച്ച്
CS50’s Introduction to Programming with Scratch
തുടക്കക്കാർക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഈ കോഴ്സ് ‘സ്ക്രാച്ച്’ (Scratch) ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗിലെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ: ഫങ്ഷനുകൾ, ഇവന്റുകൾ, കണ്ടീഷനുകൾ, ലൂപ്പുകൾ, വേരിയബിളുകൾ.
കാലയളവ്: മൂന്ന് ആഴ്ച (സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് പഠിക്കാം).
Course Link: https://pll.harvard.edu/course/cs50s-introduction-programming-scratch