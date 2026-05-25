Connect with us

Kerala

അട്ടപ്പാടി മധു ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതക കേസ്: വിധിയില്‍ സന്തോഷമെന്ന് കുടുംബം; ഒന്നാം പ്രതിയെ വിട്ടയച്ചതിനെതിരെ അപ്പീല്‍ പോകും

പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ വര്‍ധിപ്പിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മധുവിന്റെ അമ്മ മല്ലിയും സഹോദരി സരസുവും

Published

May 25, 2026 6:40 pm |

Last Updated

May 25, 2026 6:40 pm

പാലക്കാട്  | അട്ടപ്പാടി മധു ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകക്കേസില്‍ ഹൈക്കോടതി വിധിയില്‍ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് കുടുംബം. പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ വര്‍ധിപ്പിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മധുവിന്റെ അമ്മ മല്ലിയും സഹോദരി സരസുവും മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതേ സമയം കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഹുസൈനെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ അപ്പീല്‍ പോകുമെന്നും കുടുംബം അറിയിച്ചു. മണ്ണാര്‍ക്കാട് വിചാരണ കോടതി പ്രതികള്‍ക്ക് വിധിച്ച ഏഴ് വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷയാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി ജീവപര്യന്തമായി വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. 12 പ്രതികള്‍ക്കാണ് ഹൈക്കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

കേസില്‍ എല്ലാവരുടേയും സഹായം കിട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആയത്. എന്നെക്കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരുടെയും സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. സര്‍ക്കാരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടു. എന്തിന് വിട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ലെന്നും മധുവിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു.

ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന പ്രതികളുടേയും ശിക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന സര്‍ക്കാരിന്റെയും അപ്പീലുകളാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കിയത്. കേസിലെ പ്രതികളെല്ലാം കോടതിയില്‍ ഹാജരായിരുന്നു

2018 ഫെബ്രുവരി 22-നാണ് മുക്കാലിയില്‍, ആദിവാസി യുവാവായ മധുവിനെ ഒരുസംഘം ആള്‍ക്കൂട്ടം മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് കൈകള്‍ ബന്ധിച്ച് അതിക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ച് അവശനാക്കിയത്. പിന്നീട് അഗളി പോലീസിന് മധുവിനെ കൈമാറി. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയിലാണ് മധു മരിച്ചത

Related Topics:

Latest

Kerala

തിരുവമ്പാടിയില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാര്‍ കത്തി നശിച്ചു; യാത്രക്കാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്

National

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ മൂന്ന് എ ഐ എ ഡിഎം കെ എം എൽ എമാർ രാജിവെച്ച് വിജയ്‌യുടെ ടി വി കെയിൽ ചേർന്നു

Kerala

അട്ടപ്പാടി മധു ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതക കേസ്: വിധിയില്‍ സന്തോഷമെന്ന് കുടുംബം; ഒന്നാം പ്രതിയെ വിട്ടയച്ചതിനെതിരെ അപ്പീല്‍ പോകും

National

'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി വിഷയത്തിൽ ഇത്രയധികം വികാരാധീനരാകേണ്ട': ഹരജിയിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ തള്ളി സുപ്രീം കോടതി

Kerala

മസ്കറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി; അപകടത്തിൽപെട്ടത് കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള വിമാനം

Kerala

കേരളത്തിലെ പരാജയം ഗൗരവതരം; ജുലൈയില്‍ പ്രത്യേക സിസി കമ്മറ്റി ചേരും: എം എ ബേബി

Kerala

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബെംഗളൂരു സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ച; ആറ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍