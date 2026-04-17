എ ഐ ബട്ടണും റിയർ ഡിസ്പ്ലേയും; ഐഫോണിനെ വെല്ലുന്ന ഫീച്ചറുകളുമായി ഷവോമി 18 പ്രോ വരുന്നു
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുമായും ഈ ഫീച്ചർ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ബീജിംഗ് | പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഷവോമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലായ ഷവോമി 18 പ്രോയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഏകദേശം അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ രേഖകളും സവിശേഷതകളും പ്രമുഖ ടെക് വെബ്സൈറ്റുകൾ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഫോണിന്റെ വശത്തായി നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക എ ഐ ബട്ടണാണ് ഇതിൽ പ്രധാന സവിശേഷത. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂളുകൾ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഈ ബട്ടൺ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ ഷവോമിയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുമായും ഈ ഫീച്ചർ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഷവോമി 17 പ്രോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റിയർ ഡിസ്പ്ലേ സംവിധാനം പുതിയ മോഡലിലും തുടരും. ഈ പിൻഭാഗത്തെ സ്ക്രീനിനായി എ ഐ പവേർഡ് സ്മാർട്ട് വിൻഡോ എന്ന പേരിൽ കൂടുതൽ നൂതനമായ സൗകര്യങ്ങൾ കമ്പനി ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.
ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 6.3 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയുള്ള ഫോണിൽ മെയിൻ ക്യാമറയ്ക്കും 3 എക്സ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയ്ക്കുമായി രണ്ട് 200 എം പി സെൻസറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും. മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 7,000 എം എ എച്ച് ശേഷിയുള്ള കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വയർലെസ് ചാർജിംഗ് സൗകര്യവും പൂർണ്ണമായ വാട്ടർപ്രൂഫ് റേറ്റിംഗും ഫോണിനുണ്ടാകും.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ നവീകരണത്തിനും വൈവിധ്യത്തിനും ഷവോമി നൽകുന്ന പ്രാധാന്യമാണ് പുതിയ ചോർച്ചാ റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
Summary
The upcoming Xiaomi 18 Pro features have been leaked, highlighting a dedicated side-mounted AI button for quick shortcuts and smart home control. The device is expected to retain the secondary rear display with enhanced “smart window” functionalities and a powerful dual 200MP camera setup. Additionally, it will likely pack a massive 7,000mAh battery with wireless charging and a full waterproof rating.