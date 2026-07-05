Connect with us

Kozhikode

എഴുത്തുകാരെയും കലാകാരന്മാരെയും നിശബ്ദരാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പൊരുതണം: ആദവന്‍ ദീത് ചൈതന്യ

കേരള സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിലിന്റെ 80-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ദാമോദരന്‍ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Published

Jul 05, 2026 9:17 am |

Last Updated

Jul 05, 2026 9:19 am

കേരള സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിലിന്റെ 80-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ദാമോദരന്‍ അനുസ്മരണ പരിപാടി എഴുത്തുകാരന്‍ ആദവന്‍ ദീത് ചൈതന്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കോഴിക്കോട് | ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന എതിര്‍പ്പും വിമര്‍ശനങ്ങളും ഭരണകൂടത്തെ എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് പ്രശസ്ത തമിഴ് എഴുത്തുകാരന്‍ ആദവന്‍ ദീത് ചൈതന്യ. അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തുകാരെയും കലാകാരന്മാരെയും നിശബ്ദരാക്കാന്‍  നീക്കങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരായി പൊരുതിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നിലനില്‍ക്കാനാവൂ. കേരള സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിലിന്റെ 80-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ദാമോദരന്‍ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ശിക്ഷക് സദനില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ എഴുത്തുകാരി ബി എം സുഹറ മുഖ്യാതിഥിയായി. ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ധര്‍മ്മരാജ് അടാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ഡോ. വള്ളിക്കാവ് മോഹന്‍ദാസ്, കെ ചന്ദ്രന്‍ മാസ്റ്റര്‍, മനയത്ത് ചന്ദ്രന്‍, കെ എം രാധാകൃഷ്ണന്‍ പ്രസംഗിച്ചു. ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ മധു സ്വാഗതവും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്‍ ഉദയന്‍ മാസ്റ്റര്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Content Highlights:
Writer Adavan Deeth Chaithanya called for a strong fight against attempts to silence writers and artists. He emphasized the importance of protecting freedom of speech and creative expression in society. The statement urges cultural figures to resist oppressive measures actively.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മഴ തുടരും; ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ ജാഗ്രത

Kerala

റോഡിലേക്ക് മുറിഞ്ഞുവീണ തെങ്ങില്‍ സ്‌കൂട്ടര്‍ ഇടിച്ചു; അപകടത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു

National

ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനില്‍ സൈനിക ഓപറേഷന്‍ തുടരുന്നു; രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചതായി റിപോര്‍ട്ട്

Kerala

ട്രോളിങ് നിരോധനം ലംഘിക്കുന്ന യാനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്

Kerala

അനിയനെ ജ്യേഷ്ഠന്‍ കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയില്‍

Ongoing News

എംബാപെ ഗോള്‍; പരാഗ്വേയും കടന്ന് ഫ്രാന്‍സ് ക്വാര്‍ട്ടറില്‍

From the print

നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ സി ബി എസ് ഇ; കോർപറേറ്റുകൾക്കും സ്കൂൾ തുടങ്ങാം