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Kerala

ടെണ്ടറില്ലാതെ കരാറെടുക്കുന്നത് തുടരാം:; ഊരാളുങ്കല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 46 ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് അനുമതി നീട്ടിനല്‍കി സര്‍ക്കാര്‍

യു ഡി എഫ് പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോള്‍ ഊരാളുങ്കലിനെതിരെ കടുത്ത അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

Published

Jul 05, 2026 11:22 am |

Last Updated

Jul 05, 2026 11:22 am

തിരുവനന്തപുരം | ഊരാളുങ്കല്‍ സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി ഉള്‍പ്പെടെ 46 ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് ടെണ്ടറില്ലാതെ കരാര്‍ എടുക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നീട്ടിനല്‍കി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. ഈ മാസം അവസാനം വരെയാണ് കരാര്‍ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഏജന്‍സികളുമായുള്ള കരാറിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മേയ് 31 ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു.

യു ഡി എഫ് പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോള്‍ ഊരാളുങ്കലിനെതിരെ കടുത്ത അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. മോദിക്ക് അദാനി എങ്ങനെയാണോ അതു പോലെയാണ് പിണറായിക്ക് ഊരാളുങ്കല്‍ എന്ന എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ പ്രസ്താവന വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം അഴിമതി നടത്തിയത് പിണറായി സര്‍ക്കാറാണെന്നും അഴിമിതിയുടെയെല്ലാം പ്രഭവ കേന്ദ്രവും മര്‍മ സ്ഥാനവും ഊരാളുങ്കലാണെന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം.

എന്നാല്‍, ഭരണത്തിലേറിയ ശേഷം യു ഡി എഫ് ഈ നിലപാടുകളിലെല്ലാം വെള്ളം ചേര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഊരാളുങ്കലിന്റേതെന്നാണ് സര്‍ക്കാറിന്റെയും മുന്നണി നേതാക്കളില്‍ ചിലരുടെയും പ്രതികരണം.

Content Highlights:
The Kerala government has extended the permission for 46 accredited agencies including ULCCS to undertake public works without a tender. This decision allows these approved cooperative societies and organizations to continue executing government projects directly. The extension aims to ensure the uninterrupted progress of various infrastructure works across the state.

 

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ടെണ്ടറില്ലാതെ കരാറെടുക്കുന്നത് തുടരാം:; ഊരാളുങ്കല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 46 ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് അനുമതി നീട്ടിനല്‍കി സര്‍ക്കാര്‍

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