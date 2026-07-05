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Etihad Rail | യുഎഇയിൽ ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ യാത്രക്കാരാണോ? ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ കീശ കീറും; 5000 ദിർഹം വരെ പിഴ; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ
വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങളെ അവയുടെ ഗൗരവ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചാണ് അധികൃതർ പിഴ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്
ദുബൈ | യുഎഇയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ പാസഞ്ചർ സർവീസ് (Etihad Rail) ആരംഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാത്രക്കാർ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴത്തുകകളും അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടു. ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്കായി കർശനമായ ഗതാഗത നിയമങ്ങളും നിയമാവലികളും (Public Transport Safety Regulations) റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും 200 ദിർഹം മുതൽ പരമാവധി 5000 ദിർഹം വരെ പിഴ ഈടാക്കാനാണ് പുതിയ തീരുമാനം.
യുഎഇയിലെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ അത്യാധുനിക റെയിൽ ശൃംഖലയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ പിഴ ഒഴിവാക്കാനായി നിബന്ധനകൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങളെ അവയുടെ ഗൗരവ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചാണ് അധികൃതർ പിഴ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത. 200 ദിർഹം പിഴ ലഭിക്കാവുന്ന ചെറിയ നിയമലംഘനങ്ങൾ, 500 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തുന്ന അച്ചടക്ക ലംഘനങ്ങൾ, 5000 ദിർഹം വരെ വലിയ തുക ഈടാക്കുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
200 ദിർഹം പിഴ ലഭിക്കുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾ:
ട്രെയിനിനുള്ളിലോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുക, ട്രെയിൻ സീറ്റുകളിൽ കാൽ എടുത്തു വെക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് 200 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തും. ട്രെയിൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം പ്ലാറ്റ്ഫോം വിട്ടുപോകാൻ വിസമ്മതിക്കുക, സാധുവായ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുക, ടിക്കറ്റുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുകയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക എന്നിവയും ഇതേ പിഴയുടെ പരിധിയിൽ വരും. ഇതുകൂടാതെ പ്രത്യേക അനുമതിയില്ലാത്ത യാത്രക്കാർ റിസർവ് ചെയ്ത സീറ്റുകൾ കൈയടക്കുക, അനുവദനീയമല്ലാത്തതോ നിരോധിച്ചതോ ആയ സാധനസാമഗ്രികൾ കൈവശം വെക്കുക, തങ്ങൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാവൽ ക്ലാസ് മാറി യാത്ര ചെയ്യുക, റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക എന്നിവയ്ക്കും 200 ദിർഹം തന്നെയാണ് പിഴ. മദ്യപിച്ച നിലയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയോ മദ്യപാനീയങ്ങൾ കൈവശം വെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ്.
500 ദിർഹം പിഴ ലഭിക്കുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾ:
യാത്രക്കാരുടെ മോശം പെരുമാറ്റത്തിനും സുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങൾക്കുമാണ് 500 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തുക. പുകവലി നിരോധിത മേഖലകളിൽ പുകവലിക്കുക, മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുക, അസഭ്യം പറയുകയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക, ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ മനഃപൂർവ്വം വൈകിപ്പിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ട്രെയിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കയറാനോ ഇറങ്ങാനോ ശ്രമിക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. നിരോധിത മയക്കുമരുന്നുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നതിനും കൈമാറുന്നതിനും കൃത്യമായ നിയമനടപടികൾക്ക് പുറമെ 500 ദിർഹം ഭരണപരമായ പിഴയും ചുമത്തും. ഔദ്യോഗിക അനുമതിയില്ലാതെ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഫോട്ടോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ചിത്രീകരണം നടത്തുന്നതും 500 ദിർഹം പിഴ ഈടാക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്.
5000 ദിർഹം പിഴ ലഭിക്കുന്ന അതീവ ഗുരുതര നിയമലംഘനങ്ങൾ:
റെയിൽവേയുടെ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി തൊടുകയോ അവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 5000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തും. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എമർജൻസി എക്സിറ്റുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക, എമർജൻസി ഉപകരണങ്ങൾ അനാവശ്യമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, ട്രെയിനിന്റെ വാതിലുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ വാതിൽ അടയുന്നത് തടയുകയോ ചെയ്യുക എന്നിവ അതീവ ഗുരുതരമായി കണക്കാക്കും.
റെയിൽവേ പാളങ്ങളിലേക്കോ ട്രെയിനുകൾക്ക് നേരെക്കോ വസ്തുക്കൾ എറിയുക, റെയിൽവേയുടെ അധീനതയിലുള്ള ഭൂമിയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറുക, യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുക, സ്റ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കോ ട്രെയിനുകൾക്കോ നാശനഷ്ടം വരുത്തുക എന്നിവയ്ക്കും വലിയ തുക തന്നെ പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വരും.
ഇത്തിഹാദ് റെയിൽവേയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിനും പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാൻ യുഎഇ ഗതാഗത മന്ത്രാലയവും റെയിൽവേ അതോറിറ്റിയും യാത്രക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Content Highlights:
The UAE authorities have announced a comprehensive list of violations and fines for Etihad Rail passenger services. Commuters can face fines ranging from Dh200 to Dh5,000 depending on the severity of the offence. Minor violations like littering or placing feet on seats attract a Dh200 fine, while severe safety breaches can cost up to Dh5,000. Passengers are advised to strictly adhere to these official guidelines to ensure a safe journey across the Emirates.