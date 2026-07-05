Kerala
അനിയനെ ജ്യേഷ്ഠന് കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയില്
കറത്തമ്മല് സ്വദേശി പ്രസാദാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സഹോദരന് പ്രമോദിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
കോഴിക്കോട് | കൊടുവള്ളിയില് അനിയനെ ജ്യേഷ്ഠന് കൊലപ്പെടുത്തി. കറത്തമ്മല് സ്വദേശി പ്രസാദാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
സഹോദരന് പ്രമോദിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
മദ്യപാനത്തെ തുടര്ന്നുണ്ടായ തര്ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തില് കലാശിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
Content Highlights:
A shocking incident of fratricide has been reported from Koduvally in Kozhikode district. An elder brother allegedly murdered his younger sibling following a dispute. The local police have reached the spot and launched a detailed investigation into the crime.
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