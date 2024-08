കൽപറ്റ | മുന്നൂറിലധികം പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ മഹാദുരന്തത്തിൽ കേരളത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യം ദുരന്ത ബാധിതർക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും പുനരധിവാസത്തിന് പണം തടസ്സമാകില്ലെന്നും സഹായം എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വയനാട്ടിലെ ദുരന്ത മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം ചേർന്ന വയനാട് കലക്ടറേറ്റിൽ അവലോകന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതേസമയം, ദുരന്തത്തെ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നോ കേരളത്തിന് പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കുമെന്നോ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയില്ല.

നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ സ്വപ്‌നമാണ് തകര്‍ന്നത്. ദുരന്തബാധിതരോടൊപ്പം നില്‍ക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രധാനം. രാജ്യം ദുരന്തബാധിതര്‍ക്കൊപ്പമാണ്.പുനരധിവാസം നാടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതിന്പ ണം ഒരു തടസ്സമാകില്ല. കേന്ദ്രത്തിന് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നല്‍കി. ദുരന്തമുഖത്ത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുനിന്നു. എല്ലാ വിവരങ്ങളും കേന്ദ്രത്തിന് നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ദുരന്തത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കണം. കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതികള്‍ വേണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

#WATCH | Kerala | Wayanad landslide: Prime Minister Narendra Modi says “I had a conversation with CM Pinarayi Vijayan the morning when the incident took place and assured him that we will provide assistance and try to reach the spot as soon as possible. NDRF, SDRF, Army, Police,… pic.twitter.com/CaLZnnDbhO

— ANI (@ANI) August 10, 2024