Kerala
'വന്യജീവി ആക്രമണം; സര്ക്കാര് കുറേക്കൂടി ഉത്തരവാദിത്വപൂര്ണ സമീപനം കൈക്കൊള്ളണം'
വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉന്നയിച്ചപ്പോള് സര്ക്കാര് മാറിയത് കാട്ടാന അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന അങ്ങേയറ്റം ലാഘവപൂര്ണമായ മറുപടിയാണ് വനംമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് പിണറായി
തിരുവനന്തപുരം | വന്യജീവി ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്ക്കാറിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകുമ്പോള് സര്ക്കാര് കുറേക്കൂടി ഉത്തരവാദിത്ത പൂര്ണ്ണമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉന്നയിച്ചപ്പോള് സര്ക്കാര് മാറിയത് കാട്ടാന അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന അങ്ങേയറ്റം ലാഘവപൂര്ണമായ മറുപടിയാണ് വനംമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് പിണറായി പറഞ്ഞു.
വന്യജീവി ആക്രമണത്തില് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളില് ആറു പേരുടെ ജീവനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. വയനാട് കാട്ടിക്കുളത്ത് രാജുവാണ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് അവസാനമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എന്നാല് സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ജനപ്രതിനിധികളോ എത്തുന്നതിനോ സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തുന്നതിനോ ഒരു സംവിധാനവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന വിമര്ശനമാണ് ഉയര്ന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്.വന്യജീവികള് ജനവാസ മേഖലയില് കടന്നുകയറുന്നത് തടയാനും അക്രമകാരികളെ പിടികൂടാനും തുരത്താനുമൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങള് ഭരണമാറ്റത്തിന് ശേഷം ഇല്ലാതായെന്ന് വേണം കരുതാന്. തുടരേയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ജീവനഷ്ടവും ഇതിന്റെ കൂടി തെളിവാണ്.ഇക്കാര്യത്തില് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഇടപെടല് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകണം.ആക്രമണങ്ങളില് ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തില് പങ്കുചേരുന്നു. ഈ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കണം. വന്യജീവി ആക്രമണത്തില് കൃഷികള് നഷ്ടപ്പെട്ടവര്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്നും പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു.