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പാക് അധീന കാശ്മീരിൽ പാകിസ്താൻ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണു; എല്ലാവരും മരിച്ചു
മുസഫറാബാദിൽ നിന്നും പറന്നുയരുന്നതിനിടെ സാങ്കേതിക തകരാർ അനുഭവപ്പെടുകയും ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീഴുകയുമായിരുന്നു
മുസാഫറാബാദ് | പാക് അധീന കാശ്മീരിലെ മുസാഫറാബാദ് നഗരത്തിന് സമീപം പാകിസ്താൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണു. അപകടത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സൈനികരും മരണപ്പെട്ടതായി പാകിസ്താൻ സൈനിക വക്താക്കൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സാങ്കേതിക തകരാറാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.
പാകിസ്താൻ ആർമി ഏവിയേഷന്റെ എം ഐ 17 ഹെലികോപ്റ്ററാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മുസഫറാബാദിൽ നിന്നും പറന്നുയരുന്നതിനിടെ സാങ്കേതിക തകരാർ അനുഭവപ്പെടുകയും ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീഴുകയുമായിരുന്നു എന്ന് സൈന്യത്തിന്റെ മാധ്യമ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പേരും മരിച്ചതായി സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപകടസമയത്ത് എത്ര പേർ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം ഒരു പ്രതിഷേധ ഗ്രൂപ്പിനെ നിരോധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി മുസഫറാബാദിൽ വൻ ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. നിരോധനത്തിന് പിന്നാലെ വൻ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് സമരക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ അതീവ സുരക്ഷാ ജാഗ്രത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ ദുരന്തം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക തകരാറാണ് കാരണമെന്ന് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലെ പ്രദേശത്തെ സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് സംഭവത്തിൽ അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
Content Highlights:
A Pakistani Army Mi-17 helicopter crashed near Muzaffarabad city in Pakistan-occupied Kashmir due to a technical fault. The military’s media wing confirmed that the accident occurred during take-off and there were no survivors among the personnel on board. The incident takes place amid heightened security and ongoing protests in the region following the banning of a local protest group under anti-terror laws.