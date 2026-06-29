ഊട്ടിയിലെത്തിയാൽ കാറിന് പുള്ളിംഗ് കുറയാറുണ്ടോ? കാരണം ഇതാണ്...

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ഊട്ടിയിലെത്തിയാൽ കാറിന് പുള്ളിംഗ് കുറയാറുണ്ടോ? കാരണം ഇതാണ്...
തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ എൻജിൻ അതിന്റെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തന താപനിലയിലേക്ക് എത്താൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. എൻജിൻ അമിതമായി തണുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ധനക്ഷമതയെയും പെർഫോമൻസിനെയും ബാധിക്കാം.
ഊട്ടി, മൂന്നാർ തുടങ്ങിയ തണുപ്പുള്ളതും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയർന്നതുമായ മലയോര മേഖലകളിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ എൻജിന്റെ കരുത്ത് (Pulling) കുറയുന്നതായി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? അതുവരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച എൻജിൻ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ മടിപിടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ടോ? പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണിത്. വണ്ടിക്ക് എന്തോ തകരാറുണ്ടെന്ന് കരുതി പലരും ഭയപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ ചില ശാസ്ത്രീയമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ കുറവ് (Thin Air)
ഉയരം കൂടുംതോറും അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ സാന്ദ്രത (Density) കുറയുന്നു. അതായത് സമതലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മലമുകളിലെ വായുവിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. വാഹനങ്ങളിലെ എൻജിൻ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ധനത്തോടൊപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് കത്തേണ്ടതുണ്ട് (Combustion). വായുവിൽ ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോൾ ഇന്ധനം പൂർണ്ണമായി കത്താതെ വരികയും ഇത് എൻജിന്റെ കരുത്ത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സാധാരണ ടർബോ ഇല്ലാത്ത പെട്രോൾ കാറുകളിലാണ് ഈ പവർ കുറവ് കൂടുതൽ പ്രകടമാകുക. ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവയ്ക്ക് ഏകദേശം 10% മുതൽ 20% വരെ പവർ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ടർബോചാർജർ (Turbocharger) ഉള്ള ഡിസൈൻ/പെട്രോൾ കാറുകളിൽ ഈ പ്രശ്നം ഒരു പരിധി വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ (ECU) തന്നെ വായുവിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നതിനാൽ പുള്ളിംഗ് കുറവ് അത്രയധികം അനുഭവപ്പെടാറില്ല.
താപനിലയിലെ വ്യത്യാസം (Cold Temperature)
തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ എൻജിൻ അതിന്റെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തന താപനിലയിലേക്ക് (Optimum Operating Temperature) എത്താൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. എൻജിൻ അമിതമായി തണുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ധനക്ഷമതയെയും പെർഫോമൻസിനെയും ബാധിക്കാം.
തുടർച്ചയായ കയറ്റങ്ങളും തെറ്റായ ഗിയർ സെലക്ഷനും
മലയോര പാതകളിൽ തുടർച്ചയായ കയറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സമതലങ്ങളിൽ ഓടിക്കുന്നതുപോലെ ഉയർന്ന ഗിയറുകളിൽ (4th അല്ലെങ്കിൽ 5th ഗിയർ) മല കയറാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വണ്ടിക്ക് പുള്ളിംഗ് കിട്ടില്ല. ലോ ഗിയറുകളിൽ (1st, 2nd, 3rd) കൃത്യമായ ആർ പി എം (RPM) നിലനിർത്തി വേണം ഇത്തരം റോഡുകളിൽ വണ്ടിയോടിക്കാൻ.
എയർ ഫിൽട്ടറിലെ ബ്ലോക്ക്
മലമുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വണ്ടിയുടെ എയർ ഫിൽട്ടറിൽ അഴുക്ക് നിറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, എൻജിനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വായു പ്രവേശിക്കില്ല. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ വായു കൂടി ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നം ഇരട്ടിയാവുകയും പുള്ളിംഗ് വല്ലാതെ കുറയുകയും ചെയ്യും.
പരിഹാരങ്ങൾ (hill driving tips)
- കയറ്റങ്ങളിൽ എഞ്ചിൻ ആർ പി എം 1500-ന് താഴേക്ക് പോയാൽ വണ്ടിക്ക് വലിstrictly കുറയും (പുള്ളിംഗ് ഇല്ലാത്തതുപോലെ തോന്നും). വളവുകൾ തിരിയുമ്പോഴും കയറ്റങ്ങളിലും 1st അല്ലെങ്കിൽ 2nd ഗിയറുകളിൽ മാത്രം വണ്ടി ഓടിക്കുക.
- ഫുൾ ലോഡിൽ വണ്ടി കയറ്റം കയറുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ ആർ പി എം 2000 മുതൽ 2500 വരെ നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആർ പി എം ഒരുപാട് താഴേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ വണ്ടി ഗിയർ മാറിയാലും പെട്ടെന്ന് പിക്കപ്പ് എടുക്കില്ല.
- കയറ്റത്തിൽ വണ്ടി നിർത്തി എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ (Stop & Go ട്രാഫിക്കിൽ) ഒരുപാട് നേരം ഹാഫ് ക്ലച്ചിൽ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കരുത്. ഇത് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ചൂടായി കരിഞ്ഞുപോകാനും വണ്ടിയുടെ പുള്ളിംഗ് പാടെ നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണമാകും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് (Handbrake) ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടി പുറകോട്ട് പോകാതെ നിർത്തി, ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ പവർ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ക്ലച്ചിനും വണ്ടിക്കും നല്ലത്.
- മലകയറുന്നതിന് മുൻപ് വണ്ടിയുടെ എയർ ഫിൽട്ടർ വൃത്തിയാക്കുകയോ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റുകയോ ചെയ്യുക.
- കയറ്റങ്ങളിൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ടോർക്ക് (Torque) ഉറപ്പാക്കുക.
- എയർ കണ്ടീഷണർ (AC) ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എൻജിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും പുള്ളിംഗ് കൂട്ടാനും സഹായിക്കും.
- ഊട്ടിയിലെ കടുത്ത തണുപ്പിൽ രാത്രി മുഴുവൻ കിടക്കുന്ന വണ്ടി രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കരുത്. ചാവി ഓൺ ചെയ്ത് ഡാഷ്ബോർഡിലെ ഗ്ലോ പ്ലഗ് ലൈറ്റ് (Glow Plug Light – ഒരു സ്പ്രിംഗ് പോലുള്ള ചിഹ്നം) കെട്ടടങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക.
- സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം 1-2 മിനിറ്റ് വണ്ടി ഐഡ്ലിംഗിൽ (Idle) തന്നെ ഇടുക. എഞ്ചിൻ ഓയിലും ടർബോയും ശരിയായ താപനിലയിൽ എത്തിയ ശേഷം മാത്രം യാത്ര തുടങ്ങുക.
Content Highlights:
Many drivers experience a significant drop in their vehicle’s pulling power while traveling to high-altitude destinations like Ooty and Munnar. This phenomenon is primarily caused by the low oxygen levels in the thin air at high altitudes, which affects fuel combustion in the engine. Additional factors include cold operating temperatures, clogged air filters, and improper gear selection on steep inclines. Ensuring a clean air filter and maintaining the vehicle in lower gears can help resolve this issue during hill drives.