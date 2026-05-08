Kerala
മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകും?; എഐസിസി നിരീക്ഷകര് ഇന്ന് ഹൈക്കമാന്ഡിന് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കും
തിരുവനന്തപുരം | കേരളത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണമെന്ന ചര്ച്ചയില് എഐസിസി നിരീക്ഷകര് ഇന്ന് ഹൈക്കമാന്ഡിന് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കും. രാഹുല്ഗാന്ധിയും മല്ലികാര്ജുന് ഖര്ഗെയുമായി നിരീക്ഷകരായ മുകുള് വാസ്നിക്ക്, അജയ് മാക്കന് എന്നിവര് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സാഹചര്യം ധരിപ്പിക്കും.
നിലവില് ഭൂരിപക്ഷ എംഎല്എമാരുടെയും പിന്തുണ എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലിനാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 48 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് കെ സി വേണുഗോപാല് പക്ഷത്തിന്റെ അവകാശവാദം. 35 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് വി ഡി സതീശന് പക്ഷവും 23 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല വിഭാഗവും അവകാശപ്പെടുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
അതേ സമയം മുഖ്യമന്ത്രി ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇനി ഹൈക്കമാന്ഡിന്റെ തീരുമാനം നിര്ണായകമാകും. എംഎല്എമാരുടെ എണ്ണത്തില് കെ സി വേണുഗോപാല് പ്രതീക്ഷയര്പ്പിക്കുമ്പോള് ഘടകക്ഷികളുടെ നിലപാടിലാണ് സതീശന് പക്ഷത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടുന്നില്ല.അന്തിമ തീരുമാനത്തിനായി സംസ്ഥാനത്തെ സീനീയര് നേതാക്കളെ ഇന്നോ നാളെയോ ഹൈക്കമാന്ഡ് ഡല്ഹിക്ക് വിളിപ്പിക്കും.