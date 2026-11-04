ട്രംപിന്റെ ആയുധം ഇനി വീറ്റോ പവറോ?

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ട്രംപിന്റെ ആയുധം ഇനി വീറ്റോ പവറോ?
പ്രസിഡന്റ് ഒരു ബിൽ വീറ്റോ ചെയ്താലും അത് നിയമമാക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്.
വാഷിംഗ്ടൺ | അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ (Midterm Elections) ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്തത് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും (House of Representatives) സെനറ്റിലും (Senate) ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ആധിപത്യം ലഭിച്ചതോടെ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലും അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഇതിനെ നേരിടാൻ തന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ വീറ്റോ (Presidential Veto) അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.
ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വീറ്റോ എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ബില്ലുകൾ തടയുമെന്ന വ്യക്തമായ സൂചന അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സി ബി എസ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചു. ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പാസാക്കുന്ന നിയമങ്ങളോട് തനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് തള്ളിക്കളയാൻ മടിക്കില്ലെന്നും നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ താനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നത് വരെ ബില്ലുകൾ നിരസിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മിസ്റ്റർ വീറ്റോ എന്ന വിളിപ്പേരും അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകളിൽ സമവായത്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ താൻ എല്ലാം വീറ്റോ ചെയ്യുമെന്നും അത് അവർ ആഗ്രഹിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഫോക്സ് ന്യൂസിനോടും സമാനമായ പ്രതികരണമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്.
എന്താണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീറ്റോ അധികാരം
അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് സെക്ഷൻ ഏഴ് പ്രകാരമാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റിന് വീറ്റോ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജനപ്രതിനിധി സഭയും സെനറ്റും പാസാക്കുന്ന ഒരു ബിൽ നിയമമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് തള്ളിക്കളയാൻ ഈ അധികാരം പ്രസിഡന്റിനെ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു ബിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിയാൽ പ്രസിഡന്റിന് മുന്നിൽ രണ്ട് പ്രധാന വഴികളാണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ച് അത് നിയമമാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിയോജിപ്പുകളോടെ അത് കോൺഗ്രസിന് തന്നെ തിരികെ നൽകാം.
ഞായറാഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കി പത്ത് ദിവസമാണ് ഇതിനായി പ്രസിഡന്റിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെക്കുകയോ തിരികെ നൽകുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽ സ്വാഭാവികമായും നിയമമായി മാറും. എന്നാൽ ഈ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം അവസാനിക്കുകയും പ്രസിഡന്റിന് ബിൽ തിരികെ നൽകാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്താൽ അത് നിയമമാകില്ല. ഇതിനെ പോക്കറ്റ് വീറ്റോ (Pocket Veto) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് ഒരു ബില്ലിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ മാത്രം എടുത്തുമാറ്റാനോ തിരുത്താനോ ഉള്ള അധികാരമില്ല. കോൺഗ്രസ് പാസാക്കിയ ബിൽ ഒന്നുകിൽ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയണം.
കോൺഗ്രസിന് വീറ്റോ മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ
പ്രസിഡന്റ് ഒരു ബിൽ വീറ്റോ ചെയ്താലും അത് നിയമമാക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും സെനറ്റിലും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്ത് പാസാക്കിയാൽ മാത്രമേ പ്രസിഡന്റിന്റെ വീറ്റോ മറികടക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കൂ. 435 അംഗങ്ങളുള്ള ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ 290 വോട്ടുകളും 100 അംഗങ്ങളുള്ള സെനറ്റിൽ 67 വോട്ടുകളും ഇതിനായി ആവശ്യമാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് സ്വന്തമായി ഈ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നിയമനിർമ്മാതാക്കളുടെ പിന്തുണ കൂടി ഇതിനായി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. അമേരിക്കൻ സർക്കാരിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനം വീറ്റോകൾ മാത്രമേ കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിൽ മറികടന്നിട്ടുള്ളൂ.
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കേവലം ഒരു നിയമം തടയുക എന്നത് മാത്രമല്ല വീറ്റോയിലൂടെ ട്രംപ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒരു ബിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സമവായ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാൻ വീറ്റോ ഭീഷണിയിലൂടെ സാധിക്കും. തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പാസാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് വീറ്റോ ചെയ്യുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. ഇത് ബില്ലിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റാനോ പ്രസിഡന്റിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാനോ നിയമനിർമ്മാതാക്കളെ നിർബന്ധിതരാക്കും.
മാസങ്ങളോളം ബില്ലുകൾ വീറ്റോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ താനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വരേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ട്രംപ് വേഴ്സസ് സ്ലോട്ടർ കേസിലെ വിധിയും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു. എഫ് ടി സി അംഗമായ റെബേക്ക സ്ലോട്ടറെ പുറത്താക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ ഈ വിധി ഫെഡറൽ ഏജൻസികളുടെയും ബോർഡുകളുടെയും മേൽ പ്രസിഡന്റിന് മുമ്പില്ലാത്ത വിധം വലിയ അധികാരം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights
Democrats winning the 2026 US midterm elections poses a challenge for Donald Trump. Trump plans to use his presidential veto power to block Democratic legislation and force negotiations. Congress needs a two-thirds majority in both chambers to override a presidential veto.