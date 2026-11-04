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ഇറാൻ യുദ്ധം, വിവാദ തീരുവകൾ: ഡെമോക്രാറ്റുകൾ തിരുത്തുമോ ട്രംപിനെ?
കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചതോടെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല.
വാഷിംഗ്ടൺ | യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നടന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി [Democratic Party] വലിയ വിജയം നേടിയതോടെ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ വിദേശ നയങ്ങളും സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളും മാറ്റിയെഴുതാൻ പുതിയ ഭരണസമിതിക്ക് കഴിയുമോ എന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ച ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം [Iran war], ആഗോള വിപണിയെ ബാധിച്ച ഇറക്കുമതി തീരുവ [Tariffs] തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പുതിയ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടുകൾ നിർണായകമാകും. ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെയും ബിസിനസ് രംഗത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ നിക്ഷേപകരും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും വളരെ സൂക്ഷ്മമായാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നാണ് സമീപകാലത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ കർശനമായ ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ. വിലക്കയറ്റവും പണപ്പെരുപ്പവും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതച്ചെലവ് ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഈ സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായതും ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചതും. കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചതോടെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. പ്രസിഡന്റിന്റെ വീറ്റോ അധികാരം മറികടക്കുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി തുടരും. എങ്കിലും രാജ്യന്തര വ്യാപാര കരാറുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കാനും പുതിയ സാമ്പത്തിക ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവരാനും അവർക്ക് കഴിയും.
വിദേശ നയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയം ഇറാനുമായുള്ള സൈനിക സംഘർഷമാണ്. യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം യു എസ് കോൺഗ്രസിനുണ്ട്. പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ ബജറ്റ് വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതിലൂടെയോ യുദ്ധ ഫണ്ടിംഗ് ബില്ലുകളിൽ കടുത്ത വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയോ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ട്രംപിന്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ സാധിക്കും. കോൺഗ്രസിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സൈനിക ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത് തടയാൻ വാർ പവേഴ്സ് റെസല്യൂഷൻ പോലുള്ള നിയമപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗങ്ങൾ സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വാഷിംഗ്ടൺ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.
പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള വാണിജ്യ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ വരുമെന്നും ആഗോള വിപണി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. യു എസ് കോൺഗ്രസിന്റെ വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ നിയന്ത്രണം ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നതോടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും കർശനമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഓഡിറ്റിംഗിനും വിധേയമാകും. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറുകളിലൂടെ ട്രംപ് നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കോടതികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനും നിയമപരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനും ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതൃത്വം പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഇത് അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭരണകൂടവും നിയമനിർമ്മാണ സഭയും തമ്മിലുള്ള വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും.
ചുരുക്കത്തിൽ, ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വൻ വിജയം ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രസിഡന്റിന്റെ നിലവിലെ നയങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. സെനറ്റിലെയും ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെയും ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരങ്ങളെ പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം. അമേരിക്കൻ ജനതയും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും ഒരുപോലെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ അധികാര വടംവലി വരും മാസങ്ങളിൽ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
Content Highlights:
Democrats’ 2026 US midterm win raises questions on reversing Trump’s Tariffs and Iran war. With Congress control, they can limit war funding and review economic policies. However, overcoming presidential vetoes remains a challenge for full policy reversals.