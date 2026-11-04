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ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളില് ഇന്ത്യയടക്കം നാല് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഇളവ് നല്കി ഇറാന്
ഇറാന്റെ പുതിയ തീരുമാനം ഇന്ത്യന് ഷിപ്പിംഗ് രംഗത്തിനും സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിനും വലിയ ആശ്വാസം നല്കും
ന്യൂഡല്ഹി | തന്ത്രപ്രധാന ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളില് നിന്ന് ഇന്ത്യ, ചൈന, ഇറാഖ്, ഖത്തര് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകള്ക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഇറാന്. ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള തന്ത്രപരമായ താല്പ്പര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഇറാനിയന് പാര്ലമെന്റിലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ-വിദേശനയ സമിതിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്മാന് അമീര് ഹയാത് മൊഖദ്ദം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിയന് സ്റ്റുഡന്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജന്സിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
‘ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കിലെ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളില് നിന്ന് ഞങ്ങള് നിലവില് ഇന്ത്യ, ചൈന, ഇറാഖ്, ഖത്തര് എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള കപ്പലുകള് സ്വതന്ത്രമായി കടന്നുപോകുന്നു, അമേരിക്കക്കാരും അവയെ തടയുന്നില്ല,’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉപരോധങ്ങള്ക്കിടയിലും ചില രാജ്യങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക, നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
കടുത്ത ഉപരോധങ്ങള് കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളില് നിന്നും ധനകാര്യ ശൃംഖലകളില് നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നേരിടുന്ന ഇറാന്, തങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉല്പ്പന്നങ്ങളും ഇന്ത്യയില് നിന്ന് സുഗമമായി എത്തിക്കാന് ഈ ഇളവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ലോകത്തിലെ പ്രധാന ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് നിര്മ്മാതാക്കളില് ഒന്നായ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഈ വ്യാപാരം ഇറാനിയന് ജനതയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
അതേസമയം, ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് കൂടുതല് രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു നീക്കമാണ്. അമേരിക്കയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും സമ്മര്ദ്ദം നേരിടുന്ന ഇറാനില് ഊര്ജ്ജ, വ്യാപാര മേഖലകളില് പ്രധാന പങ്കാളിയായ ചൈനയുടെ നയതന്ത്ര പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫിനെയും ഒമാന് ഉള്ക്കടലിനെയും അറബിക്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്ര പാതകളിലൊന്നാണ്. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള എണ്ണ, വാതക കയറ്റുമതിയുടെ പ്രധാന സഞ്ചാരപാതയാണിത്.
ഇന്ത്യയുടെ ഊര്ജ്ജ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ഈ പാത വളരെ നിര്ണ്ണായകമാണ്. 2026-ലെ സംഘര്ഷത്തിന് മുമ്പ്, ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് ഓയില് ഇറക്കുമതിയുടെ ഏകദേശം 45 ശതമാനവും, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല് പി ജി-യുടെ 90 ശതമാനത്തോളവും ഈ ജലപാതയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിരുന്നത്. കൂടാതെ ഖത്തര്, യു എ ഇ എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള എല് എന് ജി ഇറക്കുമതിയുടെ മൂന്നില് രണ്ടും ഈ പാത വഴിയാണ് എത്തിയത്.
ഈ വര്ഷം ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്റാഈലും ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടികള് ആരംഭിച്ചതോടെ ഈ മേഖലയിലൂടെയുള്ള കപ്പല് ഗതാഗതം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു. ഏപ്രിലില് വെടിനിര്ത്തല് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ജൂലൈയില് വീണ്ടും പോരാട്ടം പുനരാരംഭിച്ചു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്, ഇറാന്റെ പുതിയ തീരുമാനം ഇന്ത്യന് ഷിപ്പിംഗ് രംഗത്തിനും സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിനും വലിയ ആശ്വാസം നല്കും.
Content Highlights: Iran has granted passage exemptions in the strategic Strait of Hormuz to ships from India, China, Iraq, and Qatar. Iranian official Amir Hayat Moqaddam stated the move aligns with strategic interests. The decision brings major relief to India’s energy imports and maritime trade.