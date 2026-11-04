Kerala
മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയാല് ലൈസന്സ് ഉടനടി റദ്ദാക്കണം: ഹൈക്കോടതി
മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവത്തില് പ്രാഥമിക തെളിവ് ഉണ്ടെങ്കില് ലൈസന്സ് അതോറിറ്റി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം
കൊച്ചി | മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയാല് ലൈസന്സ് ഉടന് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഇതിനായി ക്രിമിനല് വിചാരണ പൂര്ത്തിയാകാന് കാത്തിരിക്കരുതെന്നും കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ഇത്തരക്കാര്ക്കെതിരെ മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരം അപൂര്വമായാണ് അധികൃതര് വിനിയോഗിക്കുന്നതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
കുന്നംകുളത്ത് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് മരിച്ച സംഭവത്തില് പ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കോടതിയുടെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം. പ്രതിക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. പ്രതിയുടെ ലൈസന്സും അനുബന്ധ രേഖകളും ഉടന് തന്നെ ലൈസന്സിങ് അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറണമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് കോടതി നിര്ദേശം നല്കി. ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാന് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കമ്മീഷണര്ക്കും ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവത്തില് പ്രാഥമിക തെളിവ് ഉണ്ടെങ്കില് ലൈസന്സ് അതോറിറ്റി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം. മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കല് അടക്കമുള്ള ഗുരുതര ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളില് ലൈസന്സ് മൂന്നുമാസത്തേക്ക് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി റോഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ നിര്ദേശമുണ്ട്. റോഡ് സുരക്ഷ പൗരന്റെ ജീവിക്കാനുള്ള മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യവും ഹൈക്കോടതി ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
അതേ സമയം, മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവരുടെ ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് നിരവധി പേരാണ് പിടിയിലായത്. ഇത് കേരളത്തിലെ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അറസ്റ്റിലാകുന്നവരുടെ ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കുകയും പിന്നീട് ലൈസന്സ് അനുവദിക്കാതെയിരിക്കാനുമുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു
Content Highlights: The Kerala High Court directed authorities to immediately cancel driving licenses in drunk driving accident cases without waiting for trial completion. The court highlighted Supreme Court road safety guidelines while considering a bail plea in a fatal Kunnamkulam crash. MVD actions will intensify.