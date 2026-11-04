Kerala
മലപ്പുറം വഴിക്കടവില് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
പുഞ്ചക്കൊല്ലി കാട്ടുനായ് വിഭാഗത്തിലെ വിജേഷാണ് മരിച്ചത്
മലപ്പുറം| മലപ്പുറം വഴിക്കടവില് വനം വകുപ്പ് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. പുഞ്ചക്കൊല്ലി കാട്ടുനായ് വിഭാഗത്തിലെ വിജേഷാണ് മരിച്ചത്. 26 വയസ്സായിരുന്നു.
ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തില് വഴിക്കടവ് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Content Highlights: A 26-year-old beat forest officer named Vijesh was found dead in Vazhikkadavu, Malappuram. Belonging to the Punjakkolli Kattunayakar community, his body was located around noon. Vazhikkadavu police have registered a case and started an investigation.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
അടൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് അതിക്രമം; യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകന് ജാമ്യം
Kerala
കരിപ്പൂരില് സ്വര്ണവുമായി എത്തിയ യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ സംഭവം നാടകം; യുവതിയും ഭര്ത്താവുമടക്കം നാല് പേര് പിടിയില്
Kerala
മലപ്പുറം വഴിക്കടവില് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
National
അഗ്നിവീറുകളില് 25 ശതമാനം പേരെ സേനയില് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി; 75 ശതമാനം പേരുടെ കാലാവധി രണ്ടു വര്ഷം കൂടി നീട്ടി കേന്ദ്രസര്ക്കാര്
National
ബെംഗളുരുവില് മലയാളി യുവാവിനെ അടിച്ചു കൊന്നു; പെണ്സുഹൃത്തിന്റെ പിതാവ് പിടിയില്
Kerala
ആരോഗ്യ സര്വകലാശാല കലോത്സവത്തിനിടെ സംഘര്ഷം: എസ്എഫ്ഐ കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അറസ്റ്റില്
Kerala