Connect with us

Kerala

മേപ്പാടിയില്‍ നിര്‍മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ സ്ലാബ് തകര്‍ന്നുവീണു ഒരാള്‍ മരിച്ചു

പരുക്കേറ്റ ദേവരാജ് മേപ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

Published

May 06, 2026 5:11 pm |

Last Updated

May 06, 2026 5:13 pm

മേപ്പാടി| വയനാട് മേപ്പാടിയില്‍ നിര്‍മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ സ്ലാബ് തകര്‍ന്നുവീണു ഒരാള്‍ മരിച്ചു. കടൂര്‍ സ്വദേശി കരിപ്പായി അസീസ് ആണ് മരണപ്പെട്ടത്. പരുക്കേറ്റ ദേവരാജ് മേപ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

Content Highlights:
A tragic accident occurred in Meppadi, Wayanad, when the slab of a house under construction collapsed, claiming one life. The deceased has been identified as Karippayi Azeez, a native of Kadoor. Another individual named Devaraj sustained injuries in the incident and is currently undergoing treatment at a private medical college in Meppadi.

Related Topics:

Latest

Kerala

തൃശൂരില്‍ ഒന്നാംക്ലാസുകാരി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചത് പേവിഷബാധയേറ്റ്

Kerala

മേപ്പാടിയില്‍ നിര്‍മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ സ്ലാബ് തകര്‍ന്നുവീണു ഒരാള്‍ മരിച്ചു

Kerala

പരാജയം അപ്രതീക്ഷിതം; തിരുത്തല്‍ വരുത്തുമെന്നും സഖാക്കളെ കേള്‍ക്കുമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന്‍

Kerala

നാട്ടികയിലെ കഞ്ചാവ് കച്ചവടം; ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

National

സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണം; ഗവര്‍ണറെ കണ്ട് വിജയ്,നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ

Kerala

'നന്ദി കേരളം': യു ഡി എഫിന്റെ വിജയത്തിന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

Kerala

കോടിയേരിയുടെ വീട് സന്ദര്‍ശിച്ച് ടി കെ ഗോവിന്ദന്‍; സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ പേരില്‍ വിമര്‍ശം ഉണ്ടായാല്‍ കാര്യമാക്കില്ലെന്ന് വിനോദിനി