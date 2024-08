വയനാട് ദുരന്തം: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവലോകന യോഗം ചേരുന്നു; പ്രതീക്ഷയിൽ കേരളം

കൽപറ്റ | വയനാട് ദുരന്ത ഭൂമി സന്ദർശിച്ച ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വയനാട് കലക്ടറേറ്റിൽ അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ, കലക്ടർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമായ പാക്കേജ് യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ.

വയനാട് ദുരന്തത്തെ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം. ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്നും കേരളം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ അടിയന്തര സഹായം നൽകണമന്നാണ് കേരളം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് യോഗത്തിന് ശേഷം അറിയാം.

#WATCH | Kerala: Prime Minister Narendra Modi holds a review meeting with officials regarding the landslide-affected area in Wayanad.

Governor Arif Mohammed Khan, CM Pinarayi Vijayan and Union Minister Suresh Gopi are also present.

— ANI (@ANI) August 10, 2024