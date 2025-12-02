Kerala
ജലനിരപ്പ് ചുവപ്പ് ജാഗ്രതാ ലെവലില്; മൂഴിയാര് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തിയേക്കും
ജലനിരപ്പ് ഡിസംബര് ഒന്നിന് റെഡ് അലേര്ട്ട് ലെവലായ 190 മീറ്ററില്. പരമാവധി ജലനിരപ്പായ 192.63 മീറ്ററില് എത്തിയാല് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തി ജലം കക്കാട്ടാറിലേക്ക് ഒഴുക്കും.
പത്തനംതിട്ട | മൂഴിയാര് ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഡിസംബര് ഒന്നിന് റെഡ് അലേര്ട്ട് ലെവലായ 190 മീറ്ററില് എത്തിയതായും പരമാവധി ജലനിരപ്പായ 192.63 മീറ്ററില് എത്തിയാല് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തി ജലം കക്കാട്ടാറിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുമെന്നും ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയര്പേഴ്സണ് കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടര് എസ് പ്രേം കൃഷ്ണന് അറിയിച്ചു.
കക്കാട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കക്കാട് പവര് ഹൗസില് പൂര്ണതോതില് ഉത്പാദനം നടക്കാത്തതിനാല് ശബരിഗിരി പവര് ഹൗസില് നിന്നു പുറന്തള്ളുന്ന ജലം മൂലമാണ് മൂഴിയാര് ഡാമില് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത്.
ഡാം തുറന്നാല് ആങ്ങമൂഴി, സീതത്തോട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില് നദിയില് ജലനിരപ്പ് ഉയര്ന്നേക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തില് കക്കാട്ടാറിന്റെ ഇരുകരകളില് താമസിക്കുന്നവരും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പുലര്ത്തേണ്ടതും നദികളില് ഇറങ്ങുന്നത് ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണെന്നും ജില്ലാ കലക്ടര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.