Connect with us

International

യു എസില്‍ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെ വാഹനം ഇടിച്ചു കയറ്റി; അക്രമിയെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു

ഇസ്‌റാഈലി വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ ലെബനോണിലുള്ള തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് അക്രമി സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു

Published

Mar 13, 2026 7:02 am |

Last Updated

Mar 13, 2026 7:02 am

വാഷിങ്ടണ്‍  | അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗണില്‍ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണം. വെസ്റ്റ് ബ്ലൂംഫീല്‍ഡ് ടൗണ്‍ഷിപ്പിലെ ടെമ്പിള്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ എന്ന സിനഗോഗിന് നേരെ അക്രമി വാഹനം ഇടിച്ച് കയറ്റുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് സിനഗോഗില്‍ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. ലെബനോണ്‍ വംശജനായ അക്രമിയെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു. ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരുക്കേറ്റു. അതേ സമയം ദേവാലയത്തിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

 

പുക ശ്വസിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുപ്പതോളം പൊലീസുകാര്‍ ആശുപത്രിയിലാണ്. ഇസ്‌റാഈലി വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ ലെബനോണിലുള്ള തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് അക്രമി സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

അമേരിക്കന്‍ സൈനിക വിമാനം ഇറാഖില്‍ തകര്‍ന്ന് വീണു; യുദ്ധത്തിനിടെ യു എസിന് നഷ്ടമാകുന്ന നാലാമത്തെ വിമാനം

Kerala

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പ്രവര്‍ത്തി ദിനം അഞ്ചായി ചുരുക്കല്‍; തീരുമാനം ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍

International

യു എസില്‍ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെ വാഹനം ഇടിച്ചു കയറ്റി; അക്രമിയെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു

Business

പാചകവാതക ക്ഷാമം: ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ്; ഓൺലൈൻ വിപണികളിൽ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട്!

From the print

ഇറാന്‍ തളര്‍ന്നില്ല; യു എസ് രഹസ്യാന്വേഷണ റിപോര്‍ട്ട്

From the print

യുദ്ധത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടാതെ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍

From the print

കടുത്ത ഊര്‍ജ പ്രതിസന്ധിയില്‍ തെക്കുകിഴക്കന്‍ ഏഷ്യ