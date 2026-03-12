Connect with us

From the print

മണ്ണെണ്ണ സബ്സിഡി 50 രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസം.

Published

Mar 13, 2026 1:33 am |

Last Updated

Mar 13, 2026 1:33 am

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി മണ്ണെണ്ണ സബ്സിഡിയില്‍ വര്‍ധന പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. ലിറ്ററിന് 25 രൂപയായിരുന്ന സബ്സിഡി 50 രൂപയാക്കി.

കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി മണ്ണെണ്ണ സബ്സിഡിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം 24ന് ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്.

മത്സ്യഫെഡ് വഴി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി അനുവദിക്കുന്ന മണ്ണെണ്ണക്കാണ് അധിക ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷന്‍ റിപോര്‍ട്ടിലെ ശിപാര്‍ശകള്‍ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

From the print

മണ്ണെണ്ണ സബ്സിഡി 50 രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു

Kerala

ചൂട് 37 ഡിഗ്രി വരെ; എട്ട് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ ജാഗ്രത

National

ഒ ബി സി സംവരണത്തിനുള്ള ക്രീമിലെയര്‍ പദവി മാതാപിതാക്കളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രം നിര്‍ണയിക്കാന്‍ കഴിയില്ല: സുപ്രീം കോടതി

Editors Pick

കുട്ടികളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഇനി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം; പുതിയ ഫീച്ചറുമായി മെറ്റ 

Kerala

കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറിയും; ഗള്‍ഫ് നാടുകളില്‍ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി ലുലുവിന്റെ ചാര്‍ട്ടേഡ് കാര്‍ഗോ സര്‍വീസുകള്‍

Kerala

വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരായ വിധി ധര്‍മവിശ്വാസികളുടെ പ്രാര്‍ഥനയുടെ ഫലം: ശ്രീനാരായണ സേവാ സംഘം

Kerala

വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് പത്മഭൂഷണ്‍ നല്‍കിയത് റദ്ദാക്കണം; ഹൈക്കോടതിയില്‍ പൊതുതാത്പര്യ ഹരജി